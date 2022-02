Pieskow powiedział także, że strona ukraińska zaproponowała Warszawę jako miejsce rozmów, po czym kontakt się urwał.

Tymczasem rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oświadczyła w piątek, że negocjacje nie oznaczają, że cele tzw. operacji wojskowej są zmieniane, lecz są one "nadal aktualne". Niezależny portal Meduza ocenia, iż oznacza to, że operacja ta nie jest odwoływana mimo negocjacji.

Prezydent Ukrainy zaproponował Rosji rozmowy

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi rozmowy, by powstrzymać śmierć ludzi – podała agencja Interfax-Zapad.



- Europa ma dość siły, by powtrzymać agresję na Ukrainę – oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do Zachodu o dalsze sankcje przeciw Rosji, a do zwykłych ludzi o protesty i domaganie się pokoju.

