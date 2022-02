Do końca dnia należy liczyć się z silnymi podmuchami wiatru, choć od zachodu jego siła stopniowo już maleje - powiedział synoptyk IMGW-PIB Michał Ogrodnik. Będzie ciepło. Od 3-4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 11 stopni na południu kraju.

- Ośrodek niżowy Eunice i towarzyszące mu silne wiatry przesuwa się nad Estonię - powiedział Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, .

ZOBACZ: Silny wiatr w Polsce. Drzewa spadły na samochody. Zginęły dwie osoby

- Do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Najwięcej rozpogodzeń spodziewamy się na południowym wschodzie Polski. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem prognozowane są w północnej połowie kraju. Jeżeli chodzi o temperatury, to najchłodniej będzie na północnym wschodzie: od 3 do 4 stopni Celsjusza, w centrum około 8 i między 9 a 11 stopni na południu - mówił Ogrodnik.

Najsilniejszych podmuchów należy oczekiwać na północy

Wiatr od zachodu zaczyna słabnąć. Dla województw zachodniej i południowo-zachodniej części kraju IMGW obniżył już stopień ostrzeżeń przed silnym wiatrem z drugiego na pierwszy stopień. W centralnej i wschodniej części Polski do końca dnia będzie jeszcze silny i dość silny, wiejący ze średnią prędkością od 45 do 60 km/h. Najsilniejszych podmuchów należy oczekiwać na północy kraju. Tam też możliwe są lokalne burze.

W zachodniej części strefy brzegowej Morza Bałtyckiego w porywach wiatr może osiągać do 100 km/h. Natomiast na pozostałym obszarze, głównie w centrum i na wschodniej połowie połowie kraju, podmuchy wiatru mogą osiągać do 110 km/h.

ZOBACZ: Trzy ofiary śmiertelne huraganu. Jeden mężczyzna spadł z dachu

W nocy najwięcej rozpogodzeń i najchłodniej na południowym wschodzie Polski, gdzie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane. Na Podhalu termometry wskażą około minus 5 stopni Celsjusza, minus 2 stopnie na Roztoczu i około zera w Małopolsce.

Wiatr będzie już odczuwalnie słabszy

Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Sudetach spadnie około 5 cm świeżej pokrywy śnieżnej.

Temperatura minimalna wyniesie od zera do minus jednego na Suwalszczyźnie i na Kaszubach, 1 stopień na plusie w centrum, do 2 stopni na zachodzie i nad samym morzem.

W porównaniu do dnia wiatr będzie już odczuwalnie słabszy, umiarkowany i dość silny. Jedynie nad morzem może być jeszcze okresami silny, osiągając w porywach do 70 km/h. Z taką samą prędkość wiatr może osiągać także w rejonach podgórskich Sudetów. Na wschodzie kraju porywy wiatru mogą dochodzić do 65-70 km/h, na pozostałym obszarze do 60 km/h.

WIDEO: Prognoza pogody - sobota 19 lutego, poranek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/PAP