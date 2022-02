W momencie, kiedy wichury przechodzą przez Polskę, pomoc liczy się w minutach. Dlatego bardzo mocno rozbudowujemy bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po to, żeby pomoc jak najszybciej mogła dotrzeć do ludzi - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w powstającej bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kokotowie (woj. małopolskie).

Premier odwiedził w piątek nową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, której budowa kończy się w Kokotowie w woj. małopolskim. Jej otwarcie planowane jest na wiosnę br.

Jak zaznaczył szef rządu, jest to jedna z 22 takich baz LPR, które są rozmieszczone w całej Polsce. Taka baza – wskazał Morawiecki - to miejsce, skąd śmigłowiec może bardzo szybko wystartować i dotrzeć w odległe miejsca, by uratować ludzkie życie.

- W momencie, kiedy wichury przechodzą przez Polskę pomoc, która dociera, liczy się w minutach, liczy się czasami w sekundach. Dlatego bardzo mocno rozbudowujemy tę bazę, po to, żeby pomoc jak najszybciej do ludzi mogła dotrzeć. Pomoc, która jest potrzebna gdzieś w odległym miejscu, na przykład 80 km od Krakowa, dużo szybciej jest w stanie dotrzeć za pomocą śmigłowca - ocenił.

Premier podziękował ratownikom LPR

Mateusz Morawiecki poinformował, że rocznie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wyrusza na ok. 800 interwencji. - To średnio dwie dziennie interwencje śmigłowca. Myślę, że bardzo wiele z nich ratuje życie w wypadkach, w katastrofach, w różnych sytuacjach - mówił Morawiecki.

Premier w swoim wystąpieniu podkreślił profesjonalizm zespołów LPR i podziękował im "za ogromne wsparcie, którego udzielają obywatelom Polski".

Jak przypomniał, modernizacje baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego są planowane lub trwają w całym kraju, ale placówka powstająca w podkrakowskim Kokotowie "będzie taką perełką, super wyposażonym, najnowocześniejszym takim miejscem w Polsce" - podkreślił Morawiecki.

Według niego zwiększenie bazy pogotowia ratunkowego jest krytyczne z punktu widzenia szybkiego dotarcia do potrzebujących pomocy. - Dlatego takie modernizacje są planowane i prowadzone w Polsce - mówił szef rządu.

Premier o alertach RCB: weźmy sobie to do serca

Morawiecki zaapelował, by nie lekceważyć ostrzeżeń przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. - Kiedy dostajemy raporty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wiemy, że katastrofalne warunki pogodowe mogą doprowadzić do tragedii. Dlatego wysyłamy SMS-y, wysyłamy informacje dla mieszkańców poszczególnych województw. Weźmy sobie to do serca i jeżeli nie trzeba, to nie podróżujmy, nie wychodźmy z domu - poprosił.

Baza HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service) powstająca w podkrakowskim Kokotowie (gm. Wieliczka) zastąpi placówkę funkcjonującą w na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Zmiana lokalizacji wiąże się z rozbudową infrastruktury portu lotniczego.

