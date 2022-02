Przygotowujemy się na różne scenariusze, również te najczarniejsze; ale cały czas wierzymy w to, że Moskwa się opamięta i wycofa pancerne kolumny znad granicy - pokreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do sytuacji wokół Ukrainy.

Do sytuacji wokół Ukrainy premier odniósł się w swoim cotygodniowym podcaście. Jak mówił bezpieczeństwo Ukrainy w kontekście potencjalnego i realnego ataku Rosji to sprawa fundamentalna dla całej Europy i część polskiej racji stanu. Ocenił, że ostatnie inicjatywy zachodnich polityków wskazują, iż coraz więcej państw zaczyna dostrzegać, że Moskwa gra w szalenie niebezpieczną grę. - Grę, którą zakończyć może tylko solidarna i twarda odpowiedź całego Zachodu - powiedział premier.

ZOBACZ: Ukraina-Rosja. Szef Pentagonu wezwał szefa rosyjskiego MON do wycofania wojsk

Przypomniał, że w mijającym tygodniu, poza udziałem w szczycie w Brukseli, uczestniczył w wideokonferencji z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem i europejskimi liderami, a także w zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę Radzie Gabinetowej.

Morawiecki: wierzymy, że Moskwa się opamięta

- Przygotowujemy się na różne scenariusze, również te najczarniejsze. Ale cały czas wierzymy w to, że Moskwa się opamięta i wycofa pancerne kolumny znad granicy - zaznaczył Morawiecki. Jak dodał, w tym duchu idą starania polskiej dyplomacji.

Video circulated by pro-separatist sources: Sirens sounding in Donetsk #Ukraine pic.twitter.com/vDCFpKkk5l — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 18, 2022

Premier zapowiedział, że w weekend weźmie udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. - Wierzę, że monachijskie spotkanie będzie ważnym krokiem do deeskalacji konfliktu - podkreślił. Jak dodał, w spotkaniu tym udział zapowiedział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz wiceprezydent USA Kamala Harris.

ZOBACZ: Austin: napad Rosji na Ukrainę doprowadzi do złamania fundamentalnych zasad suwerenności narodowej

- Niezależnie od wyniku naszych starań musimy przyjąć do wiadomości, że spokojnie to już było. Teraz nadchodzą czasy przetasowań geopolitycznych i musimy zachować czujność. To właśnie dlatego często mówię o konieczności wyrwania się z geopolitycznej drzemki. Za dużo mamy do stracenia, zbyt wiele razy podnosiliśmy się z upadków, by pozwolić sobie na lekceważenie sytuacji - powiedział Morawiecki.

- Wolna i suwerenna Ukraina, to gwarancja pokoju w Europie, ale także nasza polska racja stanu - podkreślił.

WIDEO: 17-latki zaginęły podczas ferii w Zakopanem. To może być przełom po latach śledztwa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP