Warmińsko-Mazurski Kurator Krzysztof Nowacki poinformował w czwartek, że każdego roku napływa do kuratorium od kilkunastu do kilkudziesięciu sygnałów od rodziców, którzy skarżą się, że bez ich wiedzy i zgody na terenie szkół odbywają się eventy i spotkania.

- Możemy mówić, że w ostatnich latach były to setki skarg. Rodzice formułują je telefonicznie i mailowo. W niektórych sytuacjach realizujemy działania kontrolne. Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy 6 działań kontrolnych - powiedział kurator Nowacki.

Stanowisko kuratora nawiązuje do kontroli poselskiej, przeprowadzonej w czwartek w Warmińsko- Mazurskim Kuratorium Oświaty przez posłanki Koalicji Obywatelskiej: byłą minister edukacji Krystynę Szumilas, a także Barbarę Nowacką. W ocenie posłanek, faktycznych skarg było tylko cztery. Jedna skarga (nieliczona przez nie - red.) - według posłanek była bezzasadna, bo dotyczyła spotkania z rodzicami na temat zapobiegania samobójstwom wśród dzieci.

Kontrole poselskie w kuratoriach

Czwartkowa kontrola poselska w Warmińsko-Mazurskim Kuratorium była ostatnią, szesnastą, jaką w poszczególnych województwach przeprowadzili parlamentarzyści KO w związku z procedowaną obecnie nowelizacją Prawa oświatowego. Jeśli zmiany wejdą w życie, to kurator, a nie dyrekcja szkoły, będzie decydował o tym, jakie organizacje pozarządowe będą mogły prowadzić zajęcia w szkołach.

Wicekurator Wojciech Cybulski pytany przez dziennikarzy jaka była tematyka spotkań i na co skarżyli się rodzice wskazał, że np. w październiku 2019 roku do kuratorium dotarło kilkadziesiąt maili w sprawie akcji "Tęczowy Piątek". - Nie wszystkie zgłoszenia były dokumentowane, niektóre były rozwiązywane na poziomie rozmów telefonicznych. Dokumentowaliśmy tylko te skargi, w których podjęte były kontrole i wydane zalecenia - wyjaśnił.

Podsumowując kontrole poselskie w kuratoriach posłanka KO Krystyna Szumilas powiedziała, że "z całą stanowczością można powiedzieć, że nie ma setek skarg rodziców na organizacje pozarządowe, że są to pojedyncze, marginalne zdarzenia. (...) Ustawa, o której dyskutujemy, jest oparta na kłamstwie i fałszu" - wskazała była minister edukacji.

Posłanka KO: Kurator chce kontrolować edukację rodziców

Posłanka Krystyna Szumilas relacjonowała, że tym, co ją zaskoczyło w Kuratorium Warmińsko-Mazurskim było to, "że pan kurator usiłował udowodnić, że powinniśmy wziąć pod uwagę 5 skargę, która dotyczyła spotkań z rodzicami na temat zapobiegania samobójstwom dzieci".

- Wynika z naszej debaty, że kurator poczuwa się odpowiedzialny za to, w jaki sposób dyrektor organizuje spotkania z rodzicami, czyli naprawdę uważa, że nie jest tylko kuratorem oświaty do kontroli edukacji dzieci, ale chce także kontrolować edukację rodziców - dodała.

Posłanka KO Barbara Nowacka wyjaśniła, że posłowie realizują kontrole po to, by "wykazać chwiejne fundamenty, na jakie powołuje się minister Czarnek". "Zdarzają się skargi, ale na skalę dziesiątek tysięcy szkół podlegających kuratoriom w całej Polsce, naliczyliśmy ich kilkadziesiąt. Przekażemy raport prezydentowi Andrzejowi Dudzie i pani prezydentowej. Oczekujemy, że pan prezydent podejmie właściwą decyzję i zawetuje szkodliwą ustawę, która zabiera możliwość decydowania przez rodziców, w jakich dodatkowych zajęciach może uczestniczyć ich dziecko"- dodała.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe

3 stycznia Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego, która zwiększa rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Zgodnie z nowelizacją, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Następnie kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury wyłączono organizacje harcerskie. W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor w dalszym ciągu nie będzie stosował się do zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie, bez wypowiedzenia, dyrektora w czasie roku szkolnego. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. Nowelizacja nie przewiduje drogi odwołania się.

