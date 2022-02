Apeluję do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego i wychowania wczesnoszkolnego, którzy zostali przeszkoleni: zakładajcie "Sport Kluby" w waszych szkołach - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak dodał, na ten cel w 2022 r. przeznaczono 36 mln zł.

Program "WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły"

Szef MEiN wraz z rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Bartoszem Molikiem zainaugurował II edycję programu "WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły".

Minister podziękował wszystkim rektorom Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce i profesorom za zaangażowanie w poprzednią edycję programu.

Zwrócił uwagę, że do tej pory w całej Polsce zostało utworzonych 9 tys. "Sport Klubów" dla 120 tys. dzieci. Jak dodał, przepracowanych zostało łącznie 180 tys. godzin lekcyjnych. Podał, że większość z nich to uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

- Zakładaliśmy większe zainteresowanie, ale okres pandemiczny spowodował, że nie mogliśmy zaczynać od maja i czerwca, zaczęliśmy od września - zaznaczył Czarnek.

Czarnek: zakładajcie "Sport Kluby" w szkołach

Zapewnił, że program będzie realizowany przez cały 2022 rok. - A zatem apel do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego, apel do wszystkich nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, którzy mają certyfikaty i którzy zostali przeszkoleni: zakładajcie państwo "Sport Kluby" w waszych szkołach - powiedział minister.

Zaapelował także do rodziców, aby angażowali swoje dzieci w zajęcia w "Sport Klubach". Szef MEiN poinformował, że w tym roku na program przeznaczono 36 mln zł. "A jeśli bezie taka potrzeba, (...) to pieniędzy na ten cel będzie więcej" - podkreślił Czarnek.

Przypomniał, że w ramach nowej edycji programu zwiększy się stawka wynagrodzenia dla nauczycieli, co - jak mówił - powinno być dla nich dodatkową zachętą.

- Zakładamy też zmniejszenie liczby uczestników w grupach. To jest apel ze strony nauczycieli zwłaszcza z mniejszych ośrodków, gdzie trudno było zebrać grupę kilkunastoosobową. Teraz będzie możliwość tworzenia "Sport Klubów" również dla 12 osób - zaznaczył szef MEiN.

Czarnek: będziemy monitorować kondycję fizyczną dzieci i młodzieży

Zapowiedział też dalszy monitoring kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz dodatkowe szkolenia uzupełniające dla chętnych nauczycieli. "Tutaj chcę jeszcze raz zdementować nieprawdziwą informację, która się pojawiła w przestrzeni publicznej: nie będziemy zastępować nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego nauczycielami wychowania fizycznego" - podkreślił Czarnek.

"Sport Kluby" to dodatkowe nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe, których celem jest: aktywizacja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, która umożliwi poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji w czasie epidemii SARS-CoV; przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci oraz młodzieży.

"WF z AWF". Wspieranie uczniów po powrocie do szkoły

"WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii" to jeden czterech programów ogłoszonych wiosną ubiegłego roku przez ministra edukacji i nauki, których celem jest wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej po długim okresie lekcji zdalnych. Przygotowany został wraz z ekspertami z wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w kraju.

Obejmował szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Każdy chętny nauczyciel mógł zgłosić się do programu, aby wziąć udział w szkoleniu z prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć ruchowych (w ramach walki ze skutkami pandemii oraz promocji i wdrażania regularnej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży). Nauczyciel, który ukończył szkolenie otrzymał specjalny certyfikat. Uprawnia on jego szkołę do aplikowania o środki na zajęcia dodatkowe w ramach "Sport Klubów".

Jak poinformował rektor Molik do udziału w programie zgłosiło się 51 tys. nauczycieli, z czego do tej pory ukończyło szkolenia i otrzymało certyfikat ponad 31 tys. nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Pozostali zarejestrowani będą mogli wziąć udział w II edycji programu. Do tej pory w dziewięciu ośrodkach akademii wychowania fizycznego przeprowadzono 350 szkoleń.

"WF z AWF". Badanie kondycji fizycznej młodzieży

W ramach programu "WF z AWF" przeprowadzono też badania kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, po raz pierwszy od 11 lat na tak dużą skalę. Badania obejmowały pomiary somatyczne (wysokość, masa ciała, obwód talii), a także pomiary wybranych cech sprawności fizycznej uczestników zajęć. Przeprowadzono również ankiety wśród rodziców, opisujące sytuację zdrowotną uczniów.

Z badań wynika, że w ciągu dekady wielkość wskaźnika masy ciała (BMI) zwiększyła się o 2 do 5 proc. w zależności od grupy wiekowej. Jak wyjaśnił rektor warszawskiej AWF oznacza to, że obecne dzieci są po kilka kilogramów cięższe nich ich rówieśnicy badani w 2010 r. Badanie pokazało też, że 15 proc. badanych ma nadwagę.

Badanie wykazało też kilkunastoprocentowy spadek poziomu wytrzymałości biegowej w stosunku do wyników z 2010 roku. Uczniowie mają wyraźny spadek wydolności krążeniowo-oddechowej. Rodzice ponad 15 proc. uczniów potwierdzili u swoich dzieci występowanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy objawów, których nie obserwowali przed stwierdzeniem obecności wirusa lub przed pandemią COVID-19. Do najczęściej występujących objawów należały: kaszel, chroniczne zmęczenie oraz bóle w klatce piersiowej.

nb/PAP