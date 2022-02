Jak podają dziennikarze The Sun, wywiad USA poinformował, że najbardziej prawdopodobnym czasem wydania rozkazu przez Putina jest godzina 3 nad ranem (godz. 2.00 czasu polskiego red.).

Wojna na Ukrainie? Media: Rosja zaatakuje w nocy

Z dokumentów, na które powołuje się gazeta, wynika, że Rosja ma przypuścić na Ukrainę "potężny atak rakietowy". W głąb kraju ma wedrzeć się nawet 200 tysięcy żołnierzy.



"Nie możemy brać niczego, co mówi lub robi Rosja, za dobrą monetę. Musimy przygotować się do obrony" - miała podkreślić w rozmowie z "The Sun" osoba z kręgów wojskowych USA.

US intelligence claims Russia set to invade Ukraine at 1AM tomorrow with massive missile blitz and 200,000 troops pic.twitter.com/NwLrHYn2kT — The Sun (@TheSun) February 15, 2022

Wcześniej, rzecznik Kremla Dmitrij Peskow powiedział, że ostrzeżenia o inwazji są "bezpodstawną histerią", która ma na celu "zwiększenie napięć w Europie".

Konflikt Rosja-Ukraina. "The Sun" o 200 tys. żołnierzy na granicach

Dziennikarze "The Sun" zauważają, że na granicach Rosji i Białorusi z Ukrainą przebywa wciąż około 200 tys. żołnierzy. We wtorek rzecznik ministerstwa obrony Rosji poinformował, że żołnierze po zakończeniu ćwiczeń rozpoczęli przygotowania do powrotu do macierzystych baz i jednostek. Chodzi o siły Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego.

Jednak "The Sun" podkreśla, że na wschodniej i południowej granicy Rosji i Ukrainy wciąż pozostaje 130 tys. żołnierzy. Kolejne 40 tys. wojskowych ma stacjonować na granicy z Białorusią.



Głos w sprawie sytuacji na Ukrainie ma zabrać - jak donosi stacja CNN - prezydent USA Joe Biden. Przemówienie amerykańskiego przywódcy planowane jest na godzinę 21:30 (czasu polskiego - red.).

