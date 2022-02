Rosyjska Duma Państwowa zwróciła się we wtorek do prezydenta Władimira Putina o uznanie niepodległości dwóch wschodnich separatystycznych regionów Ukrainy. Chodzi o Doniecką i Ługańską Republikę Ludową. - Dokument zostanie niezwłocznie przesłany do Władimira Putina - poinformował przewodniczący izby Wiaczesław Wołodin.