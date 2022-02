- Podczas nadchodzącego unijnego szczytu w Brukseli premier będzie spotykać się z przywódcami krajów europejskich i rozmawiać na tematy związane - przede wszystkim - z bezpieczeństwem w Europie - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że trwa uzupełnianie kalendarza spotkań szefa polskiego rządu.

Napięcie na linii Rosja-Ukraina cały czas rośnie. Rzecznik Pentagonu John Kirby podkreślił, że po stronie amerykańskiej panuje przekonanie, iż do agresji rosyjskiej "może dojść szybko i bez ostrzeżenia".

Jak mówił podczas wtorkowego briefingu prasowego rzecznik rządu Piotr Müller, szczyt liderów UE oraz Unii Afrykańskiej w Brukseli, który zaplanowano na czwartek i piątek, będzie poświęcony głównie kwestii bezpieczeństwa w Europie i sytuacji na Ukrainie.

Premier spotka się z przywódcami UE

- To również okazja do tego, by porozmawiać o sprawach niezwykle ważnych - w tym również potencjalnym ataku Rosji na Ukrainę. Premier będzie spotykać się z przywódcami krajów europejskich i rozmawiać na tematy związane - przede wszystkim - z bezpieczeństwem w Europie - poinformował. Dodał, że trwa uzupełnianie kalendarza spotkań szefa polskiego rządu.

- Również ten szczyt w Brukseli będzie w praktyce poświęcony, sprawom ukraińskim i bezpieczeństwa w Europie. To jest w tej chwili najważniejsza kwestia dla całej Unii Europejskiej, dla całej Europy i w ogóle stabilności politycznej o charakterze globalnym - oświadczył. Zwrócił uwagę, że ewentualny atak Rosji na Ukrainę miałby poważne negatywne skutki także w wymiarze globalnym.

"Wyraźny sygnał dla Rosji"

Pytany o możliwe europejskie sankcje na Rosję i militarne wsparcie państw Europy Środkowo-Wschodniej, rzecznik rządu podkreślił, że Polska, a także inne kraje zachodnie już prowadzą wsparcie Ukrainy sprzętem wojskowym. Zwrócił także uwagę na zwiększenie liczby żołnierzy NATO w regionie: - To wyraźny sygnał dla Rosji, że tym razem wspólnota natowska, międzynarodowa, przeciwstawi się jednoznacznie - powiedział.

- Jeżeli chodzi o sankcje, to ta deklaracja już padła bezpośrednio. Unia Europejska na szczycie Rady Europejskiej wprost powiedziała, że te sankcje w wypadku ewentualnych działań Rosji będą podjęte; także Wielka Brytania te zapowiedzi potwierdziła, także USA wyraźnie o tym powiedziały - to wyraźny sygnał ze strony wspólnoty międzynarodowej, że żadnego pobłażania na agresję o charakterze wojskowym nie będzie - zaznaczył Müller.

ac/Polsat News