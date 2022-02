500 plus dla uchodźców. "Otrzymują takie same wsparcie, jak Polacy"

Minister Rodziny i Polityki Społecznej pytana o możliwych uchodźców z Ukrainy przekazała we wtorek, że jej resort przygotowuje "przede wszystkim tę drugą linię frontu", która zapewnia wsparcie uchodźcom, którzy już znajdą się na terenie RP. Dodała, że otrzymują oni takie same wsparcie finansowe, jak Polacy - m.in. 500 plus.