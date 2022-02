Wicepremier Jacek Sasin oraz minister technologii i rozwoju Piotr Nowak spotkali się w poniedziałek z amerykańską sekretarz energii Jennifer Granholm oraz szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą.

ZOBACZ: Małe reaktory jądrowe w Polsce. Umowa podpisana

Jak stwierdził Sasin, choć głównymi tematami rozmów była transformacja energetyczna w Polsce, to podczas każdego ze spotkań poruszano też kwestie związane z możliwą dalszą rosyjską agresją na Ukrainie i wypływającymi z niej zagrożeniach dla pokoju, ale też kryzysem uchodźczym i energetycznym i ich skutkami dla Europy.

Możliwy kryzys uchodźczy. USA deklarują pomoc

Pytany o kwestię ewentualnego napływu uchodźców z Ukrainy, Sasin odparł: - Zasygnalizowałem, że jeśli do tego dojdzie, będziemy się zwracali o wsparcie zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i do Unii Europejskiej. Pani sekretarz wyraziła ogólne poparcie dla naszych działań i zapewnienie, że jeśli będzie taka potrzeba, to tą pomoc uzyskamy.

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Pentagonu John Kirby, cytowany przez media w USA. - Amerykańscy żołnierze, którzy trafili do Polski, ściśle współpracują z polskimi władzami, by wspomóc je w panowaniu nad falą uchodźców, jaką mogłaby wywołać inwazja Rosji na Ukrainę i nad ich ewakuacją - oświadczył.

ZOBACZ: Rosja i Ukraina. Samoloty z amerykańskim sprzętem i żołnierzami lądują pod Rzeszowem

Kirby podkreślił w poniedziałek, że żaden 3 tys. żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej nie będzie kierowany do działań terytorium Ukrainy zgodnie z wcześniejszą deklaracją prezydenta Joe Bidena w tej sprawie. Polski terminal LNG może w przyszłości przyjąć gaz dla Niemiec

Jacek Sasin dodał, że USA są gotowe do zwiększenia dostaw gazu LNG dla Europy, jeśli dojdzie do przerw w dostawach gazu z Rosji. Zaznaczył jednak, że utrudnieniem może być przepustowość europejskiej infrastruktury.

- Na przykład Niemcy nie posiadają terminala LNG. Polski gazoport pracuje na pełnych obrotach - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych.

Jak uznał, USA z uznaniem odnoszą się do działań Polski w kierunku uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, zaś jeśli będzie to możliwe, Polska jest gotowa przyjąć także gaz np. dla Niemiec, które bardziej są uzależnione od rosyjskiego surowca.

ZOBACZ: Ukraina. Ambasada USA przenosi działalność do Lwowa. Anthony Blinken o "dramatycznym przyspieszeniu"

Granholm miała też zapewnić wicepremiera, że rząd USA i prezydent Biden nie zrezygnują z twardego stanowiska wobec Rosji i że ewentualna agresja spotka się z odpowiedzią dotkliwą dla Moskwy.

Sasin o "historycznej" umowie KGHM

Ponadto Sasin poinformował, że uzyskał od sekretarz energii zapewnienie o przyspieszeniu prac nad rozpoczęciem inwestycji dużej elektrowni atomowej, którą Polska zamierza zbudować we współpracy z koncernem Westinghouse do połowy lat 30. obecnego stulecia. Mowa była również o zapewnieniu amerykańskiego kapitału dla inwestycji.

- To są konkretne informacje i konkretne sumy, które nam przekazano i konkretne podmioty, które chcą się w ten projekt zaangażować - mówił Sasin. Dodał też, że coraz więcej amerykańskich firm jest zainteresowanych współpracą z polskimi podmiotami w kwestii budowy małych reaktorów modułowych (SMR).

W poniedziałek "historyczną" - zdaniem Sasina - umowę o wdrożeniu pierwszych takich reaktorów podpisał koncern KGHM z firmą NuScale Power, która ma dostarczyć pierwsze z sześciu modułów do 2029 r. Podobne plany ma też Orlen.