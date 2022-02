Prezydent Rosji oświadczył, że w Donbasie trwa ludobójstwo.

- Rosja jest gotowa pracować nad odpowiedziami NATO w sprawie postulatów Moskwy w sferze bezpieczeństwa - oświadczył Władimir Putin. - Jeśli chodzi o to, czy chcemy wojny, czy nie. Oczywiście, że nie. Właśnie dlatego wysunęliśmy propozycje ws. procesu negocjacyjnego, którego wynikiem może być porozumienie w sprawie zapewnienia wszystkim, w tym naszemu krajowi, równego bezpieczeństwa - dodał Putin na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Putin potwierdził też informacje o wycofaniu części wojsk.

Scholz ma nadzieję, że więcej wojsk się wycofa

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz z zadowoleniem przyjął wycofanie się wojsk z okolic Ukrainy, dodając, że dyplomatyczne możliwości uniknięcia wojny nie zostały wyczerpane.

- Możliwości dyplomatyczne są dalekie od wyczerpania - powiedział Scholz na konferencji prasowej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie. - To, że słyszymy, że niektóre wojska się wycofały, to dobry znak, mamy nadzieję, że podąży za nimi więcej - powiedział.

- Bez względu na to, jak trudna i poważna wydaje się sytuacja, nie chcę powiedzieć, że sytuacja jest beznadziejna – powiedział. Kanclerz Niemiec na konferencji z Putinem stwierdził, iż "zachowanie pokoju w Europie jest naszym najwyższym obowiązkiem".

Nord Stream 2

Na rozmowie prezydenta z kanclerzem pojawił się również wątek Nord Stream 2. Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił we wtorek, że gazociąg może umocnić bezpieczeństwo energetyczne w Europie i że nie ma on "zabarwienia politycznego". Nazwał go projektem "czysto komercyjnym".

Gazociąg jest gotowy do wejścia do eksploatacji, pozostaje tylko pytanie o decyzję ze strony regulatora niemieckiego - powiedział Putin po spotkaniu w Moskwie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

