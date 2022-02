Premier Mateusz Morawiecki w czasie poniedziałkowej wizyty w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach w woj. mazowieckim zapowiedział start programu grantowego, który ma wyrównać szanse edukacyjne dzieci z terenów popegeerowskich.

- Program, z którym startujemy, program 500 mln, w którym przeznaczamy komputery i tablety dla dzieci i młodzieży w szkołach popegeerowskich, ma na celu wyrównanie przede wszystkich szans - wyjaśnił. Dodał, że jest to forma wyrównania szans rozwojowych.

ZOBACZ: Jacek Sasin leci do USA. Ma dobre informacje dla Polski

- Jestem pewien, że w najbliższych miesiącach te szanse będą wyrównywane - podkreślił. Premier ocenił, że program "jest symbolicznym otwarciem nowej epoki w szkolnictwie", dzięki któremu dzieci i młodzież, z rodzin popegeerowskich będą mieć narzędzia pozwalające na realizację ich marzeń i ambicji.

Komputery dla dzieci gmin

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk wyraził nadzieję, że program ten jest dopiero początkiem dalszych działań, nakierowanych na tę grupę społeczną. Jednocześnie przypomniał o innych programach wsparcia dla gmin popegeerowskich.

- Sprzęt komputerowy trafi do osób, które 30 lat po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych nie mogły w pełni korzystać z nowych technologii - powiedział sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński. Dodał, że prawie 220 tys. dzieci będzie miało "takie same możliwości jak ich koledzy i koleżanki z większych miast".

Wyjaśnił, że gminy kupują sprzęt we własnym zakresie, a później jest przekazywany rodzinom, które o niego wnioskowały.

Program rusza dzięki wsparciu funduszom europejskim

- Ten program dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich realizuje wszystkie trzy założenia strategii Europa 2020 - pozwala na zrównoważony rozwój, wyrównuje szanse i buduje społeczeństwo informacyjne - ocenił Cieszyński.

ZOBACZ: Protesty AgroUnii. Rolnicy wyjechali na drogi, utrudnienia w ok. 50 miejscach w całym kraju

"Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" to projekt, z którego pomocy skorzystają mieszkańcy 1604 gmin z całej Polski, na których terenie działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Jego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Pół miliarda złotych

Łączna kwota przeznaczona na ten program wynosi 586 222 805 zł. W całym kraju złożono wnioski, opiewające na 541 575 237 zł, na ponad 215 tys. komputerów i laptopów i na przeszło 3 tys. tabletów. Według wstępnych wyliczeń z programu skorzysta około 20 tys. dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami; ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego i na usługę zapewniającą dostęp do internetu na sprzęcie komputerowym kupionym w ramach projektu, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu.

ZOBACZ: Kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Mateusz Morawiecki: jest ciężko, ale wyjdziemy z tego

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn liczby dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj. 2500 zł.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.