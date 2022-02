To część ogólnopolskiego protestu rolników z AgroUnii. Drogi mają być blokowane w środę w ok. 50 miejscach w całym kraju, w tym co najmniej siedmiu w woj. łódzkim.

Protestujący planują blokady dróg, mają też spowalniać ruch, jeżdżąc powoli ciągnikami rolniczymi. Chcą dojechać do dużych miast, w tym Łodzi.

Jak poinformował Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poważnych ograniczeń w ruchu należy spodziewać się na dk 12 we Wróblewie (pow. sieradzki), gdzie po godz. 9 rolnicy ruszyli w stronę Łodzi. Pojadą dk 12, a następnie dw 482 przez Zduńską Wolę, Łask, Pabianice (dk 71) do Ksawerowa Łódzkiego i dalej ulicami Łodzi do centrum.

W tym przypadku podróżującym na odcinku Łódź - Sieradz, w celu uniknięcia nieplanowanych postojów, GDDKiA rekomenduje przejazd drogą ekspresową S8.

Blokady dróg w Łódzkiem

Wkrótce rozpocznie się też blokada dk 72 w Strzelnie k. Jeżowa w pow. brzezińskim, między Łodzią a Rawą Mazowiecką, gdzie gromadzą się rolnicy. Ma ona potrwać do godz. 17. Zaleca się omijanie tego odcinka dk 72 autostradą A2 (z uwzględnieniem blokady węzła Skierniewice).

PAP/Grzegorz Michałowski Rolnicy przygotowują się do blokady drogi w miejscowości Wróblew (woj. łódzkie)

Od godz. 10 protestujący planują przejazd dk 14. Wyjadą z parkingu przy zalewie w Strykowie w kierunku Łodzi. Kierowcy mogą uniknąć jazdy w korku, korzystając z autostrady A2 - między węzłami Stryków i Łódź Północ i analogicznie w przeciwnym kierunku.

PAP/Grzegorz Michałowski Wróblew. Rolnicy protestują pod hasłem AGROunii "Nie będziemy umierać w ciszy", m.in. z powodu zadłużenia polskiej wsi. Domagają się spotkania z premierem

Również o godz. 10 ma rozpocząć się przejazd maszyn dk 70 z miejscowości Sierakowice Prawe w powiecie skierniewickim, w kierunku Łowicza. Pojazdy będą zawracały na rodzie węzła Skierniewice na autostradzie A2. Druga grupa protestujących będzie jechała od strony Łowicza, z Nieborowa - i spotka się z pierwszą na węźle Skierniewice.

Tym samym - węzeł może być długi czas zablokowany. Jadący autostradą A2 w okolice Łowicza i Skierniewic powinni z niej zjeżdżać na sąsiednich węzłach: Łowicz lub Wiskitki i dojechać do celu drogami lokalnymi.

Protest będzie się przemieszczać po drogach krajowych i wojewódzkich

Od godz. 11.20 utrudnienia mogą wystąpić na dk 60 i dk 92 w Strzelcach w pow. kutnowskim. Ciągniki mają ruszyć spod kościoła w Strzelcach i poruszać się do Kutna i dalej dk 92 do ronda, gdzie maszyny będą zawracały. Poruszający się trasą dk 92 między Krośniewicami i Kutnem mogą ominąć zablokowany odcinek drogi jadąc dk 91 do węzła Emilia, dalej autostradą A2 do węzła Łódź Północ i powrót na dk 92 autostradą A1.

PAP/Grzegorz Michałowski Protest we Wróblewie w Łódzkiem

Możliwy jest także przejazd maszyn rolniczych drogami lokalnymi i drogą wojewódzką 713 spod OSP w Czarnocinie (pow. tomaszowski) do Łodzi.

Akcja ma się zakończyć ok. godz. 17, po czym protestujący mają również wracać podanymi trasami, co także będzie się wiązało z utrudnieniami. Nie można również wykluczyć zmian w godzinach i trasach przejazdu protestujących.

Rolnicy wyszli na ulice, bo "rząd nie radzi sobie z obecną sytuacją"

Rolnicy z AgroUnii protestują pod hasłem: "Nie będziemy umierać w ciszy". Jak tłumaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie lider ruchu Michał Kołodziejczak rolnicy zmuszeni są do wyjścia na drogi, bo polski rząd "nie radzi sobie z obecną sytuacją".

- Problemy są różne: nieopłacalna cena za świnie, wysokie ceny nawozów, niezapłacone odszkodowania za suszę, bezkarność oszustów, którzy kradną mleko, zboże czy jabłka, dyktatura supermarketów, niekontrolowany przywóz żywności z zagranicy, zadłużenie polskiej wsi, brak rozwiązań i ubezpieczeń w sytuacjach kryzysowych takich jak: choroby zwierząt - ASF, ptasia grypa, czy klęski żywiołowe - grad, ulewy, przymrozki - zaznaczono w zapowiedzi protestów.