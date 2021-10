Szef rządu, który w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) wziął udział w konferencji dotyczącej ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapowiedział, że za kilka tygodni rusza kolejny nabór rządowego programu dla samorządów Polski Ład", a oprócz tego ruszy program dla gmin poPGR-owskich.

Premier mówił, że dziś jest ten szczególny dzień, kiedy możemy "otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych, samorządowych". - Okazuje się, że można przygotować właściwą odpowiedź na kryzys. Rządowy program Polski Ład jest przede wszystkim dobrą, mocną odpowiedzią na kryzys. Jest propozycją wyjścia z tych tarapatów, w które wpadł cały świat wraz z pandemią Covid-19 - zaznaczył szef rządu. Jak dodał, naprawione finanse publiczne pozwoliły zbudować fundament do "skoku w nowoczesność, w szybki rozwój gospodarczy".

Morawiecki: wyjątkowy i bezprecedensowy program

Według premiera Program Inwestycji Strategicznych jest programem wyjątkowym i bezprecedensowym. - Program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski - podkreślił Morawiecki. To program, który "ma szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, miasteczek, województw, powiatów, gmin" - dodał.

Premier przekonywał, że program ten przyczyni się do równomiernego rozwoju w całym kraju, podczas gdy wcześniej - według niego - "mieliśmy Polskę dwóch prędkości". - Jak często lokalna prasa zaczyna się od artykułów, w których czytamy, że "mieszkańcy czekają na" czekają na drogę, która połączy dwie miejscowości, na połączenie kolejowe, na szkołę, na salę gimnastyczną. Tak wyglądało to przez dziesięciolecia. Myślę, że dostrzegacie państwo, że dziś jest inaczej, a wraz z tym Rządowym Programem Polski Ład ta rzeczywistość będzie jeszcze zupełnie inna - powiedział szef rządu.

- Bo dziś pokazujemy, że ponad 2780 gmin, powiatów, miast i miasteczek otrzymuje dofinansowanie. To praktycznie - z wyjątkami bardziej proceduralnymi niż innymi - prawie wszystkie. Dziś pokazujemy, że ten rozwój powinien być rzeczywiście równomierny, pokazujemy, że to bez końca "mieszkańcy czekają na" można zamienić na rzeczywistość, na realne działanie - dodał.

Morawiecki: będziemy walczyć o równe warunki Polski w UE

Morawiecki podkreślił, że Program Inwestycji Strategicznych jest planem o ściśle ułożonym harmonogramie działań. - Planem, który jest logicznie ułożony, który ma w zamyśle pewną perspektywę - mówił. - Program Inwestycji Strategicznych pokazuje, że wszelkie działania o charakterze dyskryminowania Polski nie będą skuteczne. Że oprzemy się skutecznie wszelkim działaniom, które mają Polskę spychać gdzieś, które służą tylko tym najbogatszym - zaznaczył szef rządu.

- Nie damy się dyskryminować, będziemy walczyć o równe warunki Polski w Unii Europejskiej - zadeklarował. - Pokazujemy, że to jest dopiero ten dobry początek - dodał. - Na dobry początek dzisiaj pokazujemy więcej inwestycji, niż obiecaliśmy nawet w lipcu i w sierpniu, to nie 20 mld, to ponad 23 mld - powiedział premier.

- Jestem przekonany, że te nasze fundusze będą kołem zamachowym zdrowego rozwoju gospodarczego, który poprzez inwestycje tworzy miejsca pracy; miejsca pracy tworzą perspektywę rozwoju dla ludzi, dla mieszkańców – mówił Morawiecki.

Jak podkreślił, "państwo w czasach PO zachowywało się troszeczkę tak jak przedsiębiorca na dorobku", który pracownikom każe czekać na podwyżki i etaty. - My pokazaliśmy, że odwrotna kolejność jest bardziej właściwa" – zauważył szef rządu. Zapewnił, że "Polski Ład, który jest programem obniżki podatków dla ogromnej większości Polaków, będzie korzystny także dla tych najbogatszych, tworzy perspektywy sprawiedliwego rozwoju, perspektywy nowych, wysoko płatnych miejsc pracy, wyższych zarobków netto, emerytur bez podatku, dróg w miejscach, których nawet nie myślano, że pojawią się drogi, doinwestowanej służby zdrowia, doinwestowanego systemu oświaty – wyliczał.

Premier zapowiada kolejne programy

- Już wkrótce, za kilka tygodni rusza kolejny nabór rządowego programu dla samorządów Polski Ład - zapowiedział Morawiecki. Dodał, że oprócz tego ruszy program, który już "się sprawdził" - program dla gmin poPGR-owskich.

Podkreślił, że w pierwszym naborze tego programu liczba wniosków przekroczyła oczekiwania rządu "wielokrotnie". - Dlatego kolejny nabór dla wsi poPGR-owskich będzie wyjątkowy - zapewnił. Dodał, że ma na myśli dotarcie z programem do gmin, "o których po transformacji neoliberalne elity zapomniały".

Zapowiedział też, że "kolejne programy będą pokazywane przez rząd z biegiem czasu". - One będą kołem zamachowym, one pokażą to, co udowodniliśmy do tej pory, że można w trudnych czasach wypracować największą wartość - tą wartością są naprawione, stabilne finanse publiczne - dodał. Zapewnił też, że dzięki tym działaniom naprawczym rząd ma "bazę" i "solidny fundament" do działań na rzecz samorządów w ramach Programu Polski Ład.

Jak podkreślił premier w Polsce są miejsca "o wielkim potencjale". - Wielki potencjał jest tam, gdzie są młodzi ludzie, nasza młodzież. Oni nie muszą wyjeżdżać do wielkich miast lub za granicę. A jak już wyjadą, to muszą mieć perspektywy powrotu do Nidzicy, do Ostródy, do Olsztyna, do wszystkich miast, z których pochodzą. To jest Polska, o której marzymy, to jest Polska na miarę naszych aspiracji" - powiedział szef rządu.

- Tak jest skonstruowany nasz strategiczny Program Polski Ład, żeby szanse trafiały wszędzie, do każdej gminy i powiatu - dodał.

Pieniądze dla samorządów

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

dsk/PAP