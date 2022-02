Badania potwierdziły 35 tys. 777 przypadków koronawirusa, w tym 3668 ponownych. Zmarło 290 osób z COVID-19 - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

- Mamy trend spadkowy w zakażeniach. Mamy 35 tys. 777 przypadków koronawirusa, co jest spadkiem o około 30 proc. względem ubiegłego piątku - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

- W zestawieniu tygodniowym spadki (nowych zakażeń - red.) są rzędu 26 proc. - dodał rzecznik resortu zdrowia.

- Jedynie dwa województwa notują w tej chwili delikatną tendencję wzrostową: kujawsko-pomorskie i lubuskie - wyjaśnił i dodał, że w pozostałych regionach jest trend spadkowy, potwierdzający jego zdaniem, że nie jest to krótkotrwałe statystyczne wychylenie.

Andrusiewicz: wkrótce 100 proc. Omikronu

Rzecznik resortu ostrzegł, że w ciągu kilku dni w Polsce Omikron będzie stanowił 100 proc. wszystkich przypadków notowanych w kraju, podając, że w ciągu doby wykonanych zostało 132 tys. testów.

- W tej chwili mamy 13,5 tys. wysekwencjonowanych przypadków genomu wirusa właśnie w wersji Omikron, co stanowi 91,5 proc. wszystkich przypadków w skali ostatniego miesiąca. W skali ostatnich 7 dni wirus w wersji omikron to już jest 95 proc. wszystkich notowanych sekwencjonowanych wirusów - poinformował Andrusiewicz.

- Podkreślam: w ciągu kilku dni Omikron będzie stanowił 100 proc. wszystkich przypadków notowanych w Polsce – powiedział rzecznik.

Wariant Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto w listopadzie w RPA. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 26 listopada zakwalifikowała go do grupy "niepokojących wariantów". Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa była delta.

W Polsce pierwszy przypadek omikronu potwierdzono 16 grudnia u 30-letniej obywatelka Lesotho, która w naszym kraju przebywała na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach. Dwa dni wcześniej, 14 grudnia, potwierdzono w Chinach zakażenie tym wariantem u polskiej dziewczynki, która z Warszawy samolotem przyleciała do Państwa Środka.

WIDEO: 86-latka z Lubelszczyzny żywcem gniła w łóżku. Kobieta zmarła w szpitalu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsatnews.pl