Do Polski trafił lek Molnupiravir, który jest obecnie podawany chorym z upośledzoną odpornością. Wkrótce będzie więcej leków doustnych, które wesprą leczenie chorych we wczesnej fazie COVID-19 – powiedziała w środę konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Mastalerz-Migas powiedziała na konferencji prasowej, że wkrótce będą szeroko dostępne leki doustne przeciwko koronawirusowi.

- To lek Molnupiravir, który już trafił do Polski, na razie w niewielkiej liczbie dawek i te dawki zostały skierowane do pacjentów onkologicznych jako pacjentów najwyższego ryzyka – poinformowała.

Zapowiedziała, że wkrótce będzie więcej dawek tego specyfiku, a także kolejny lek zostanie zarejestrowany.

Mastalerz-Migas mówiła, że leki doustne będą mogły być zastosowane na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, przede wszystkim w grupach ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, u pacjentów we wczesnej fazie choroby

Podkreślała, że w przypadku stosowania tych leków bardzo ważne jest ich wczesne włączenie do leczenia, ponieważ tzw. okienko terapeutyczne będzie wynosiło tylko pięć dni od początku objawów zakażenia.

