"Projekt prezydenta Andrzej Dudy dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o spór z Komisją Europejską" - ocenił minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański podczas debaty w sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.

"Ten projekt pogłębi chaos i anarchię"

- Minister Szymański jest w głębokim błędzie. Zajmuję się sprawami dotyczącymi sądownictwa od wielu lat, poznałem wszystkie projekty i uważam, że minister Szymański nie ma racji. Ten projekt pogłębi chaos i anarchię. Nie zmieniam swojego zdania w tej sprawie i uważam, że Solidarna Polska nie powinna poprzeć i nie poprze w tej wersji takiego projektu - powiedział Michał Wójcik, minister w KPRM.

- A inna sprawa i to chciałbym mocno zakomunikować, wolałbym , żeby przed panię von der Leyen ten projekt widział polski minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro - powiedział Michał Wójcik, poseł Solidarnej Polski.

- Kiedy przygotowujemy jakiekolwiek projekty, to zawsze rozmawiamy z różnymi interesariuszami z ludźmi którzy mają wpływ na określony projekt, środowiskami których on dotyczy, tak się tworzy projekt - powiedział Wójcik. - Mam żal - dodał.

Przypomniał, że trwały prace nad innym projektem, który został przekazany prezydentowi. - Nie trzymaliśmy na niego odpowiedzi, czy pan prezydent przychyla się do tego, co się tam znajduje - powiedział Wójcik.

"Te prace powinny przebiegać w inny sposób"

Wójcik stwierdził, że "może tylko ubolewać, że projekt prezydencki został najpierw pokazany elitom brukselskim". Jego zdaniem to minister Ziobro powinien zobaczyć najpierw projekt, jednak "prezydent podjął taką decyzję, że przedstawi go najpierw panie von der Leyen".

Jednocześnie stwierdził, że Solidarna Polska nie odmawia pracy nad projektem prezydenta Andrzeja Dudy. - Jesteśmy absolutnie gotowi, aby współpracować i otwarci na tę współpracę - stwierdził polityk.

- Jednak wydaje mi się, że te prace powinny przebiegać w zupełnie inny sposób - dodał polityk.

- Solidarna Polska to 19 osób w parlamencie - przypomniał polityk. - Będziemy musieli się odnieść do tego projektu, będziemy musieli dyskutować na temat tych propozycji, m.in. weryfikacji sędziów. To bodaj półtora tysiąca osób - powiedział Wójcik, który zastanawiał się czy weryfikacja będzie rodzajem "testu niezawisłości". Podniósł także kwestię podważania treści orzeczeń, które już zapadły.

- Nie wyobrażam sobie tego za bardzo - powiedział Wójcik. - Minister sprawiedliwości odniesie się w najbliższym czasie do projektu pana prezydenta. Według mojej wiedzy jest przeprowadzana analiza - powiedział.

UE ingeruje w sądownictwo w sposób bezczelny

Przypomniał, że Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło dwa projekty zmian w systemie sprawiedliwości. Pierwszy z nich dotyczył reformy sądów powszechnych. - Drugi dotyczył SN i w tym zakresie prowadziliśmy rozmowy z różnymi środowiskami. W tym także projekt został wysłany do Kancelarii Prezydenta - powiedział Wójcik.

- Pan prezydent przedstawia taki projekt, jak rozumiem jakiś pomysł jego doradców, który w jakimś stopniu kwestionuje jego prerogatywy. To prezydent decyduje kto jest sędzią kto nie jest - przypomniał.

Zapytany o argumenty prezydenta, który uzasadnia, że dziś trzeba szukać kompromisu i odblokować środki dla Polski, który wstrzymywane są m.in. w związku z kontrowersjami wokół Izby Dyscyplinarnej SN powiedział, że nie jest dobrym rozwiązaniem przygotowywanie projektów "pod wpływem szantażu".

- Jeżeli przeliczymy spór z Unią Europejską na pieniądze to możemy przeliczyć go na Fundusz Odbudowy. Ja przeliczam takie dyskusje na to czy pozycja Polski jest silniejsza, czy nie. Uważam, że to jest niedobrze, kiedy przygotowuje się jakikolwiek projekt pod wpływem szantażu elit Brukselskich - powiedział.

Zaznaczył, że komisarze unijni "bezwzględnie szantażują Polskę".

- Nie akceptujemy tego, żeby gdziekolwiek, w jakimkolwiek obszarze interes Polski mógł być podważony - powiedział.

- Interes Polski jest na pierwszym miejscu, ale to nie zawsze są pieniądze. Są one ważne, ale nie przesądzajmy wszystkiego, nie patrzmy też na wszystko w kontekście środków finansowych. Pamiętajmy, że sądownictwo to jest domena państw członkowskich UE. Wspólnota tak naprawdę nigdy nie miała prawa i nie ma prawa do tego, żeby ingerować w nasz wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, a robi to w sposób bezczelny, bezwzględny - powiedział Wójcik.

