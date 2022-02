Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak spotkał się z posłem Januszem Kowalskim. - Pan Kołodziejczak chciał spotkania ze Zbigniewem Ziobro, chciał się sfotografować i sobie zrobić tweeta. Ja powiedziałem: chyba pan żartuje - powiedział w "Debacie Dnia" Kowalski. - To pan Kowalski na koniec spytał się: zrobimy zdjęcie? Ja powiedziałem: w żadnym wypadku - odpowiedział lider AgroUnii.

Pod koniec stycznia w Sejmie poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski spotkał się z liderem AgroUnii Michałem Kołodziejczakiem. Rozmowa miała dotyczyć sytuacji w polskim rolnictwie. Wychodząc ze spotkania, poseł Kowalski zapewniał zgromadzonych dziennikarzy, że "była ona merytoryczna".

Stojący obok Kołodziejczak błyskawicznie zripostował zadowolonego posła. - Niech pan przestanie kłamać. Problem z Pegasusem jest oczywisty. Tak samo jak na temat naszego spotkania, pan kłamie. Żadnych faktów, o których mówiliśmy pan nie przedstawił - powiedział przewodniczący AgroUnii.

W środę z kolei rolnicy z AgroUnii protestowali pod hasłem: "Nie będziemy umierać w ciszy". Jak tłumaczył Kołodziejczak rolnicy zmuszeni są do wyjścia na drogi, bo polski rząd "nie radzi sobie z obecną sytuacją".

Kołodziejczak i Kowalski byli w środę gośćmi Agnieszki Gozdyry w "Debacie Dnia". W trakcie programu wypłynął temat ich spotkania.

- Ja się spotkałem z panem Kołodziejczakiem i mogę powiedzieć polskim rolnikom: pan Kołodziejczak kompletnie nie ma nic ciekawego do powiedzenia, bo się na niczym nie zna, zresztą sam mi to powiedział. On chce się tylko fotografować - oznajmił Kowalski.

- Tak panu powiedział? - zapytała Agnieszka Gozdyra. - Tak, dokładnie. Wie pani po co pan Kołodziejczak się ze mną spotkał? Wyjawię to. Chciał spotkania ze Zbigniewem Ziobro, chciał się sfotografować i sobie zrobić tweeta. Ja powiedziałem: chyba pan żartuje, rozmawiajmy o nawozach, o poważnych problemach rolnictwa. To jest zwykły celebryta - mówił poseł Solidarnej Polski. Jak podkreślił, lider AgroUnii spotykał się już z Lewicą, PSL i PO. - Groteskowa postać - ocenił.

Kołodziejczak zarzucił Kowalskiemu kłamstwo. - To pan Kowalski na koniec spotkania spytał się: panie Michale, zrobimy zdjęcie? Ja powiedziałem: panie Kowalski, w żadnym wypadku - odpowiedział lider AgroUnii.

- My bronimy polskich rolników, a pan Kołodziejczak broni PO i PSL - stwierdził Kowalski.

