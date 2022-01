Szef MEiN odwiedził w Jarosławiu Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną, gdzie spotkał się z kadrą i studentami.

W czasie swojej wizyty przekazał rektorowi uczelni czek na ponad 1,1 mln zł. Czarnek przypomniał, że na koniec roku 2021 pozostało do rozdysponowania kilkadziesiąt milionów złotych w ramach dodatkowych środków subwencji na uczelnie wyższe.

Czarnek: subwencja dla uczelni zawodowych będzie się zwiększać każdego roku

Przypomniał, że uczelnie zawodowe otrzymały w sumie 36 mln zł i to największa pula z pieniędzy, które pozostały. To zwiększa subwencje dla uczelni zawodowych w kraju do blisko 800 mln zł.

Jak zaznaczył Czarnek, subwencja dla uczelni zawodowych będzie się zwiększać każdego roku. Jego zdaniem, tego typu uczelnie są przyszłością i otwierają nowe kierunki, które są "na wagę złota". W tym kontekście wymienił m.in. kierunek psychologii, który zamierza otworzyć jarosławska uczelnia.

- Wielka przyszłość przed uczelniami zawodowymi, bo tego oczekuje państwo polskie – powiedział.

"Nie ma potrzeby jeździć do wielkich miast"

W ocenie szefa resortu edukacji, Polska potrzebuje wyższych uczelni zawodowych, takich jak w Jarosławiu, ze względu na zapotrzebowanie na rynku pracy. - Państwo macie misję i wielką nadzieję dla naszego kraju. Tu, na miejscu widzicie, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy – podkreślił.

Czarnek przekonywał obecnych na spotkaniu studentów, że nie ma potrzeby jeździć do wielkich miast. - Tam nie ma lepiej niż tu, w Jarosławiu. Tu jest też świetna kadra, która bardzo dobrze kształci – podkreślił.

Minister zadeklarował, że jego resort "będzie dbał o uczelnie zawodowe". "Musimy jeszcze mocniej postawić na wyższe szkoły zawodowe, tak jak na, w ogóle, szkolnictwo zawodowe" – powiedział. Czarnek zwrócił uwagę, że coraz więcej absolwentów szkół podstawowych wybiera szkoły zawodowe.

Minister wcześniej w piątek odwiedził Tarnobrzeg, gdzie również przekazał dodatkowe subwencje dla kilku uczelni zawodowych z Podkarpacia.

