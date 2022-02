Kancelaria Sejmu przelała posłom część pieniędzy, które wcześniej zostały im zabrane w ramach Polskiego Ładu - poinformował w czwartek Onet. Z powodu zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu styczniowe uposażenie posłów było niższe nawet o 1,4 tys. zł. Do sprawy na Twitterze odniósł się Donald Tusk. "Posłanki i Posłowie! Nie bierzcie tych pieniędzy" - zaapelował.

- Tego nie wiem, dowiedziałem się o całej sprawie późnym wieczorem. Na pewno posłowie powinni być traktowani jak wszyscy pozostali obywatele.

- Osobna sprawa to Polski Ład, cały czas konsekwentnie uważam, że polski rząd powinien te przepisy uchylić - dodał.



- Ta sprawa powinna być wyjaśniona. Jeśli okazałoby się, że posłowie zostali potraktowani w uprzywilejowany sposób i dostali zwrot za Polski Ład, mogę zadeklarować, że przeznaczę te pieniądze na cel społeczny - zadeklarował Gowin.

Dodał, że pieniądze przekazałby na inny cel, niż ten wskazany przez Donalda Tuska, czyli WOŚP.

- Nie dlatego, żebym miał zastrzeżenia do tej wspaniałej inicjatywy, ale dlatego, że są inicjatywy, które są bliższe - powiedział.

Autorzy Polskiego Ładu

Zapytany o to, kim są autorzy Polskiego Ładu, Gowin odpowiedział: - Jest ich zapewne wielu, ale trzej najważniejsi to szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak oraz dwóch niestety niedoświadczonych wiceministrów finansów - Piotr Patkowski i Jan Sarnowski.



- To oni byli głównymi partnerami dla Porozumienia w negocjacjach, które prowadziliśmy latem ubiegłego roku z premierem Morawieckim i jego otoczeniem - stwierdził Gowin. I dodał: - Od początku wskazywaliśmy, że Polski Ład zakończy się antypolskim chaosem.

Według Jarosława Gowina przepisy Polskiego Ładu powinny zostać uchylone, z wyjątkiem dwóch rozwiązań: kwoty wolnej od podatku i podniesienia wysokości pierwszego progu.

- Nie mam satysfakcji, dlatego, że wszyscy płacimy za to cenę. Nie mam satysfakcji, bo wszyscy płacimy za to cenę. W postaci wyższych podatków, te dotknęły część społeczeństwa, ale też w postaci chaosu, niepewności - stwierdził.

- To jest podatkowy Frankenstein, rząd przyszywa właśnie czwartą głowę i siódmą rękę temu potworowi, nic dobrego dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa z tego nie wyniknie - dodał lider Porozumienia.

Zapytany o spekulacje na temat dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, Gowin stwierdził, że "będzie on kozłem ofiarnym, jeśli zostanie odwołany". - On bezpośrednio przy Polskim ładzie nie pracował - dodał Gowin.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie Interia, jednym z poważniejszych kandydatów na nowego ministra finansów jest Piotr Nowak.

- Bardzo cenię Piotra Nowaka - powiedział Gowin.

- Gdybyśmy chcieli szukać rozwiązań realnie poprawiających Polski Ład, Nowak byłby najwłaściwszą osobą - stwierdził. Dodał też, że "politycznie najwyższą pozycję niewątpliwie ma Henryk Kowalczyk, również typowany na możliwego następcę na stanowisku ministra finansów.

- Tak czy owak odwołanie Kościńskiego będzie oznaczało osłabienie pozycji Morawieckiego - podsumował szef Porozumienia.

"Nieudana ustawka Kaczyńskiego"

Jarosław Gowin skomentował w "Graffiti" także głosowanie nad projektem ustawy covidowej.

- To nieudana ustawka, na którą zdecydował się Kaczyński. Wiedział, że ten projekt jest pokraczny, że wszystkie kluby i koła opozycyjne muszą głosować przeciwko niemu. Chciał doprowadzić do odrzucenia go rękoma opozycji. Nie doliczył się sceptyków w klubie PiS - powiedział Gowin.

an/Polsat News, Polsatnews.pl