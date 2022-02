Szef PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu "na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli". Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Jak wynika z informacji PAP w PiS, decyzje dotyczące zmian w rządzie będą podejmowane na najbliższym posiedzeniu kierownictwa PiS. Na tę chwilę posiedzenie zaplanowano na poniedziałek.

Interia: Piotr Nowak może zastąpić Tadeusza Kościńskiego

Według informacji Interii oczy prezesa mają być skierowane na Ministerstwo Finansów, z którym mają się pożegnać przynajmniej dwie osoby. Jedną z nich jest minister Tadeusz Kościński, a drugą bezpośrednio odpowiedzialny za program wiceminister Jan Sarnowski.

Zmiany mają być nie tylko personalne, ale przede wszystkim - strukturalne. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma być, delikatnie mówiąc, niezadowolone z polityki prowadzonej przez ten resort. Pierwszym sygnałem było wysłanie z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministerstwa Finansów wiceministra Artura Sobonia, który miał pomóc w uporządkowaniu bałaganu związanego z Polskim Ładem. To był też jasny znak dla obecnego kierownictwa, że nie jest ono darzone zaufaniem.

Według informacji Interii wyżej stoją akcje kogoś innego. A to dlatego, że zmiany, które rozważa Nowogrodzka, miałyby polegać na powrocie do koncepcji połączenia dwóch resortów - finansów i rozwoju.



Jak dowiedział się Łukasz Szpyrka, połączonymi resortami miałby zawiadywać Piotr Nowak, który od niedawna jest szefem resortu rozwoju. Nowak to człowiek, jak mówi nam jeden z parlamentarzystów, często widziany na Nowogrodzkiej jako recenzent pomysłów gospodarczych proponowanych przez resort finansów i zaplecze Mateusza Morawieckiego. Jak słyszymy, Kaczyński ma liczyć się z jego zdaniem.

Rzecznik rządu: to jest ten czas

Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał w środę w TVP Info, że już w pierwszej połowie stycznia, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o błędach po wejściu w życie podatkowej części Polskiego Ładu, premier Mateusz Morawiecki przyznał, że jest kilka rzeczy, które wymagają korekty w Polskim Ładzie i zaznaczył również, że "później przyjdzie czas na wnioski personalne". - I to jest ten czas. Lada moment takie informacje zostaną przekazane - powiedział rzecznik rządu.

- To oczywiście dotyczy możliwości korekt również w samym kierownictwie resortu - powiedział rzecznik rządu. - Ale poczekajmy, bo jeszcze ostateczne decyzje, co do konkretnych osób nie zapadły, natomiast kierunkowa decyzja, że odpowiedzialność za niektóre błędy będzie musiała być zrealizowana, jest podjęta - dodał Müller.