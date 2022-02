"Rzecznik rządu po dzisiejszym "sukcesie" w sprawie Turowa postanowił uderzyć... we mnie. Panie rzeczniku - w sprawie Turowa przede wszystkim mówiłem, że żadna profesjonalna dyplomacja nie doprowadziłoby do tego konfliktu. Jesteście jak komuna - bohatersko rozwiązujecie problemy, które sami stworzyliście, płacąc za to miliony złotych. Kpina" - napisał na Facebooku Rafał Trzaskowski.

Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller napisał na Twitterze, iż Rafał Trzaskowski twierdził, że "nie ma innego wyjścia" w kontekście wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów. "Okazało się, że jest! Udowadnia to umowa podpisana przez Mateusza Morawieckiego. Trudna batalia, ale skuteczna. Inna droga niż polityka gaszenia światła w wykonaniu Platformy Obywatelskiej" - stwierdził.

Niedawno @trzaskowski_ o wstrzymaniu wydobycia węgla w kopalni #Turów mówił, że "nie ma innego wyjścia". Otóż okazało się, że jest! Udowadnia to podpisana umowa przez @MorawieckiM.

Trudna batalia, ale skuteczna. Inna droga niż polityka gaszenia światła w wykonaniu @Platforma_org. — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 3, 2022

Polska zapłaci kary za Turów?

Trzaskowski w swoim wpisie poruszył także kwestię kar jakie TSUE nałożyło na Polskę za niewstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. "Mówiłem, że niestety trzeba będzie zapłacić za Wasze błędy - i dokładnie to się stało. Z naszych podatków zapłacona będzie wielomilionowa ugoda" - ocenił. Jeżeli Polska będzie musiała zapłacić kary, to obecnie jest to ponad 68 mln euro.

Podczas środowej konferencji prasowej w turowskiej kopalni, premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że kary "stają się bezprzedmiotowe". - Mam obiecane przez pana premiera Czech najpóźniej od jutra, ale liczę, że od dzisiaj skarga złożona przez Republikę Czeską do TSUE, zostanie wycofana. Wszystkie kary stają się bezprzedmiotowe. Czyli od dzisiaj bądź od jutra w ogóle ten problem nie istnieje - dodał.

Jednak premier najwidoczniej nie przekonał polityków opozycji. "Kosztowny ten koniec. Poza zapłaceniem 45 mln Euro odszkodowania - ta kwota niewiele zmieniła się od początku negocjacji, zapłaci Polska 70 mln euro kary - i to bez sensu" - napisała na Twitterze Katarzyna Lubanuer (KO), odpowiadając Arturowi Soboniowi, obecnemu wiceministrowi finansów, który chwalił prowadzącą negocjacje minister klimatu i środowiska Annę Moskwę.

Kosztowny ten koniec. Poza zapłaceniem 45 mln Euro odszkodowania - ta kwota niewiele zmieniła się od początku negocjacji, zapłaci Polska 70 mln euro kary - i to bez sensu.



Mnie ta niepotrzebna kara nie cieszy tak, jak Pana @sobonartur . https://t.co/xvo77Xiuvs — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) February 3, 2022 Podobnego zdania jest przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. "Do 70 mln za wybory kopertowe Sasin dorzucił kolejne 70 mln. Tym razem euro. Za Turów. I po co było to rumakowanie?" - pytał na Twitterze. Do 70 mln za wybory kopertowe #Sasin dorzucił kolejne 70 mln. Tym razem EURO. Za #Turów. I po co było to rumakowanie? — Borys Budka (@bbudka) February 3, 2022

Spór i porozumienie ws. Turowa