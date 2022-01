Jarosław Gowin czuje się trochę lepiej, był w szpitalu i musi odpocząć, dajmy mu trochę czasu, bezapelacyjnie wróci do czynnej polityki, nikt nie wyobraża sobie Porozumienia bez niego - powiedział rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia Jan Strzeżek.

24 listopada rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że "od kilku dni Jarosław Gowin, w związku z rekomendacjami lekarzy, przebywa w szpitalu". Podkreśliła, że nie jest upoważniona do przekazywania informacji o stanie zdrowia lidera ugrupowania.

Strzeżek pytany we wtorek, jak czuje się Gowin oraz czy opuścił już szpital, odpowiedział: "Niedługo Jarosław Gowin będzie sam mówił o swoim stanie zdrowia, mogę zdradzić tylko, że czuje się na pewno trochę lepiej". - Był w szpitalu, musi odpocząć, dajmy mu trochę czasu - dodał Strzeżek.

Pytany, czy Gowin powróci do czynnej polityki, odparł, że "bezapelacyjnie". - Myślę, że nikt nie wyobraża sobie Porozumienia Jarosława Gowina bez Jarosława Gowina, ale on o swoich planach politycznych i o tym, kiedy wróci będzie już informował osobiście, mam nadzieję, że będzie to niedługo - zapewnił Strzeżek.

