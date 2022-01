- Nie planujemy wprowadzać żadnych nowych obostrzeń - powiedział Waldemar Kraska w "Graffiti". Zapytany o dymisje członków Rady Medycznej, stwierdził: - To nie jest do końca tak, że rząd nie słucha rad członków Rady Medycznej. Rady i sugestie RM były wielokrotnie uwzględnianie.

- Wydaje się, że piąta fala już puka do naszych granic. Dzisiejsze dane to 10445 nowych przypadków. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 34 proc. Trend wzrostowy utrzymuje się od kilkunastu dni na dość wysokim poziomie. Cztery osoby przegrały walkę z COVID-19 - powiedział Waldemar Kraska.

Dzisiejsze dane pokazują, że mamy 611 przypadków zakażenia wariantem Omikron - dodał. Kraska przyznał, że co piąta-szósta pozytywna próbka zakażenia to zakażenie Omikronem.

- Statystycznie 19 proc. wszystkich testów daje wynik pozytywny - podał wiceminister zdrowia.

- Nasze laboratoria mogą dziennie wykonać prawie 200 tys. testów PCR. Możemy też wykonać nieograniczoną liczbę testów genowych - stwierdził Kraska. - Chcemy poszerzyć możliwość testowania Polaków w aspekcie nowej fali - dodał. Stwierdził także, że "my Polacy nie lubimy się testować".

Zapytany o szczyt piątej fali, wiceminister powiedział, że ma nastąpić to w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni. - Wtedy Omikron powinien już zdominować wariant Delta - stwierdził Kraska.

Dymisje w Radzie Medycznej

Wiceminister poinformował, że w poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się spotkanie dot. m.in. dalszego funkcjonowania Rady Medycznej. - Minister Adam Niedzielski po południu wyda oświadczenie w tej sprawie - zapowiedział Kraska.

- Decyzja Rady Medycznej jest jaka jest. 13 członków zdecydowało, że nie chce kontynuować pracy w takiej formule. Aczkolwiek każdy, kto się wypowiadał w czasie piątkowego posiedzenia, w dalszym ciągu deklarował współpracę, chęć udzielania dalszych porad - powiedział Kraska.

- To nie jest do końca tak, że rząd nie słucha rad członków Rady Medycznej - zaznaczył wiceminister. - Rady i sugestie Rady Medycznej były wielokrotnie uwzględnianie - dodał.

- Zawsze musieliśmy uwzględniać nie tylko aspekty medyczne, ale i społeczne - stwierdził Waldemar Kraska.

Zapytany o to, czy w rządzie jest w paraliż w kwestii decyzji dotyczących pandemii, wiceminister odpowiedział: - Myślę, że żadnego paraliżu nie ma, jest dyskusja.

- Nie planujemy wprowadzać żadnych nowych obostrzeń. Staramy się wyjść trochę wcześniej przed piątą falą - dodał.

"Wyczerpanie się dotychczasowej współpracy"

Trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej zrezygnowało w piątek z doradzania rządowi ws. epidemii. "W dniu 14 stycznia 2022 zwróciliśmy się do Pana Premiera o przyjęcie naszej rezygnacji z dalszego udziału w pracach Rady Medycznej do spraw COVID-19" - napisano w oświadczeniu. Wspomniano w nim o "narastającej frustracji". CIR informuje, że w związku z tym, formuła Rady Medycznej zostanie zmieniona.

W oświadczeniu części członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 działającej przy premierze napisano m.in., że decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

"Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania Rządu. Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków Rządu lub urzędników państwowych" - napisało 13 członków rady.



