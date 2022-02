- Stała obecność rosyjskich wojsk na Białorusi będzie wymagała zdecydowanej odpowiedzi NATO, czyli również zwiększenia obecności sił sojuszniczych na terenie Polski i krajów bałtyckich. To może radykalnie zmienić poziom bezpieczeństwa w tej części Europy - powiedział szef BBN Paweł Soloch we wtorkowym "Graffiti".

- W ścisłym kontakcie z prezydentem zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym - poinformował w poniedziałek Paweł Soloch. Jak dodał, tę decyzję "finalizuje" minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. ZOBACZ: Rosja-Ukraina. Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie. "Jesteśmy solidarni w zagrożeniu"

- Decyzja zapadła kilka tygodni temu, szczegóły techniczne były dopracowywane przez jakiś czas - powiedział Paweł Soloch we wtorkowym "Graffiti".

- Zależało nam na tym, żeby taką informację podać w momencie, gdy cała oferta będzie gotowa, będziemy mieli pewności, że jest i potrzeba, i gotowość tej pomocy - dodał szef BBN.

Szef BBN: nie chcę podawać szczegółowej specyfikacji

Paweł Soloch stwierdził, że nie jest tak, że stroną, która bardziej myśli o konkretnej pomocy Ukrainie jest pałac prezydencki, a nie rząd. - W oczywisty sposób prezydent jest najwyższym reprezentantem Polski w kontaktach zewnętrznych, ale działania podejmowane przez prezydenta są działaniami podejmowanymi w ścisłych konsultacjach z rządem - dodał.

Zapytany o szczegóły planowanej pomocy dla Ukrainy, Soloch odpowiedział: - Nie chcę podawać szczegółowej specyfikacji, dysponentem informacji na ten temat jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Paweł Soloch został poproszony o odniesienie się do informacji "Dziennika Gazety Prawnej", według której na Ukrainie mają być również żołnierze polskich sił specjalnych.

- Mogę powtórzyć stanowisko władz polskich - nie przewidujemy w razie agresji rosyjskiej na Ukrainę udziału naszych żołnierzy - powiedział szef BBN.

Zmiana poziomu bezpieczeństwa w Europie

Zapytany o to, co wydarzy się, jeśli wojska rosyjskie, nawet w przypadku braku agresji pozostaną na Białorusi, Paweł Soloch odpowiedział: - Może to zmienić sytuację w sposób kluczowy, granica polsko-białoruska, podobnie jak polsko-rosyjska może stać się granicą przypominającą granicę z czasów zimnej wojny między podzielonymi Niemcami.

- Stała obecność rosyjskich wojsk na Białorusi będzie wymagała zdecydowanej odpowiedzi NATO, czyli również zwiększenia obecności sił sojuszniczych na terenie Polski i krajów bałtyckich. Jesteśmy bardzo tym zaniepokojeni. To może radykalnie zmienić poziom bezpieczeństwa w tej części Europy - dodał szef BBN.

