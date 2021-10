Podczas sejmowej debaty w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej na mównicy wystąpił poseł KO Artur Łącki. Zarzucał rządzącym brak informowania ws. dzieci imigrantów z Michałowa.

Grupa uchodźców, wśród których były małe dzieci, została przez Straż Graniczną odwieziona z powrotem na teren Białorusi. Obecne ich los nie jest znany.

"Jego zachowanie nie licuje z godnością urzędu"

- Dlaczego szczujecie psami te dzieci? Was nie ma co o to pytać, to wołanie na puszczy. Pytam więc prezydenta, gdzie jest to dziecko? Coś się z nim dzieje? - pytał poseł Łącki.

Prezydenta w Sejmie nie było. Po zejściu z mównicy poseł położył więc wydrukowaną fotografię jednego z dzieci na biurku prezydenckiego ministra Pawła Solocha, szefa BBN. Ten natychmiast odrzucił zdjęcie. Fotografia spadła na podłogę.

ZOBACZ: Włodawa. Troje imigrantów utknęło na bagnach. Trafili do szpitala

Poseł Koalicji ponownie położył zdjęcie na biurku, a minister znów je wyrzucił. Po tym wydarzeniu do Pawła Solocha podszedł poseł Lewicy, Adrian Zandberg.

WIDEO: Zdjęcie dzieci imigrantów. Minister Soloch wyrzuca je na podłogę

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Pan minister usłyszał ode mnie, że jego zachowanie nie licuje z godnością urzędu, który tu reprezentuje, nie licuje z godnością polskiego parlamentu. W polskim parlamencie nie powinno być miejsca na takie zachowanie, na pogardę i na brak szacunku dla elementarnych praw człowieka - wyjaśniał potem w rozmowie z Polsat News Adrian Zandberg.

Gdybym wiedziała, że zdjęcie bezbronnej, malej dziewczynki wywoła taką furię na prawicy wywołałabym chyba je na zaostrzonej blasze. Tak wygląda moje zdjęcie po obradach Sejmu. Wyrzut sumienia ? pic.twitter.com/jTZC0pDNl4 — Magdalena Filiks (@FiliksMagdalena) September 30, 2021

WIDEO - Miastko. Mężczyzna utonął w fontannie. W samo południe, obok głównego wejścia do Urzędu Miasta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ml/polsatnews.pl