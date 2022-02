- Przeprowadziliśmy dzisiaj bardzo owocne negocjacje z panem Mateuszem Morawieckim. Jestem wdzięczny, że przyjął zaproszenie i odwiedził Ukrainę w tak trudnym czasie - powiedział na konferencji po spotkaniu z Mateuszem Morawieckim premier Ukrainy Denys Szmyhal. - Bardzo wysoko cenimy znaczące wsparcie Polski, naszego przyjaciela. Ona w znacznym stopniu jest wynikiem intensywnego dialogu oraz skutecznej współpracy prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy - dodał.

- Ważne dla Ukrainy były pana słowa o tym, że my i Polska stoimy po stronie ukraińskiej swobody, demokracji, bezpieczeństwa oraz prawa Ukraińców do podjęcia suwerennych decyzji dotyczących losu swojego narodu - powiedział Szmyhal, zwracając się do Morawieckiego.

- Dzisiejsza nasza pozycja we wspólnocie międzynarodowej - "nic o Ukrainie bez Ukrainy" - stała się możliwa i zawdzięczamy ją w znaczącym stopniu naszym polskim przyjaciołom - stwierdził Szmyhal.

- Zwłaszcza w zeszłym roku była to znacząca pomoc w zwalczaniu pandemii. Dzisiaj my bardzo ściśle współpracujemy w warunkach trwającej agresji rosyjskiej i praktyczna pomoc Polski wzmocni naszą gotowość skutecznego przeciwdziałania Rosji - oświadczył premier Ukrainy.

Suwerenność oraz niepodzielność terytorialna Ukrainy

Szmyhal zwrócił uwagę, że "Polska zdecydowanie popiera suwerenność oraz niepodzielność terytorialną Ukrainy". - Popiera też kurs ukraiński do członkostwa w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Popiera też w ramach sojuszu politykę otwartych drzwi - zaznaczył.

Premier Ukrainy przekazał też, że podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim poruszono "dialog o połączeniu kolejowym Kijowa i Warszawy linią wysokoprędkościową". Dodał też, że podczas spotkania poruszono temat budowy nowych punktów kontroli na granicy.

- Jesteśmy także zainteresowani rozpoczęciem negocjacji na temat przygotowania do zawarcia porozumienia o liberalizacji międzynarodowego transportu towarowego na linii Ukraina-Unia Europejska - oświadczył.

Nowy format współpracy regionalnej

Szmyhal wyraził nadzieję, "że w najbliższym czasie uda nam się zacząć realizować nowy format współpracy regionalnej: Ukraina, Polska Wielka Brytania". - W warunkach trwającej rosyjskiej agresji warto podpisać trójstronny dokument o współpracy we wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego – dodał szef ukraińskiego rządu.

Jak podkreślił, tematem rozmowy z polskim premierem było bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i Polski, w tym wspólne działania wobec Nord Stream-2, przechowywanie gazu przez polskie firmy w magazynach na Ukrainie, stworzenie technicznych możliwości importu przez Ukrainę gazu z Polski, zwłaszcza z terminalu LNG.

Według Szmyhala, priorytetowe powinny pozostać wspólne projekty infrastrukturalne, zwłaszcza kolejowe i drogowe, w tym integracja Ukrainy z siecią drogową UE.

Premier Ukrainy przekazał, że Mateusz Morawiecki zaprosił go do Warszawy na planowane na 14 marca spotkanie szefów rządów państw Trójkąta Lubelskie.

Zamanifestować jedność Polski z Ukrainą

- Jestem tutaj dziś w Kijowie po to, żeby zamanifestować jedność Polski z państwem ukraińskim w obliczu ryzyk, niebezpieczeństw, o których wszyscy wiemy - powiedział z kolei premier Mateusz Morawiecki.

- Cała Europa i cały świat zachodni muszą zjednoczyć się na rzecz suwerenności, niepodległości i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy - dodał.

Mateusz Morawiecki stwierdził też, że "jesteśmy gotowi do udzielenia Ukrainie wsparcia zarówno w sprawach gazowych, jak i związanych z obronnością, ze wsparciem stabilności gospodarczej, a także przekazać pomoc humanitarną, co już czynimy".

- Nord Stream 2 stanowi potężne zagrożenie dla pokoju w całej Europie, apelujemy wspólnie do Niemców, by nie otwierali tego gazociągu, ponieważ poprzez jego otwarcie zwiększa się możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji - powiedział Morawiecki. - Nie można jedną ręką podpisywać się pod wyrazami solidarności z Ukrainą, a drugą certyfikować Nord Stream 2; uruchamiając gazociąg, Berlin nabija pistolet Putinowi, którym potem może szantażować całą Europę - dodał.

- Stoimy dziś ramię w ramię z państwem ukraińskim po to, by dopomóc w obronie tego zagrożonego bezpieczeństwa, zagrożonego ze strony rosyjskiego sąsiada - powiedział premier.

Dodał też, że ministrowie spraw zagranicznych "pracują nad ewentualnym formatem, który mógłby przybliżyć współpracę na wielu polach pomiędzy Polską, Ukrainą i Wielką Brytanią".

Morawiecki: chcemy udzielić wsparcia państwu ukraińskiemu

Szef polskiego rządu zauważył, że nasza część Europy, Polska, Ukraina, nie doświadcza trzęsień ziemi ani wybuchów wulkanów, "ale cóż z tego - skoro mieszkając w takiej bliskości do Rosji - mamy poczucie życia u podnóża wulkanu". - Dlatego zdajemy sobie sprawę, jak mało kto w Europie, jaką wartość ma bezpieczeństwo, jaką wagę mają sojusze, wsparcie sąsiadów w sytuacji zagrożenia i tego wsparcia chcemy udzielić państwu ukraińskiemu - zaznaczył Morawiecki.

- O tę pomoc zabiegamy w państwach UE, w całej UE, w państwach NATO, ale także i my, Polska, jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia, zarówno w tematach, o których wspominał pan premier, w tematach gazowych, jak również związanych z obronnością i ze wsparciem stabilności gospodarczej Ukrainy, a także jesteśmy gotowi przekazać pomoc humanitarną, co już zresztą czynimy - powiedział premier.

Gotowość Polski do wspierania wschodniego sąsiada

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek rano przybył do Kijowa. Szef polskiego rządu ma podkreślić gotowość Polski do wspierania naszego wschodniego sąsiada.

Morawiecki podczas spotkań z Zełenskim i Szmyhalem omówi przede wszystkim kwestie przewodnictwa Polski w OBWE, wsparcia dla Ukrainy w obliczu agresywnej polityki Rosji oraz współpracy gospodarczej. - W obliczu zagrożenia suwerenności Ukrainy potrzebne są nie tylko gesty dyplomatyczne, ale także realna pomoc. Jesteśmy gotowi, by ją nieść naszemu sąsiadowi i o tym będę rozmawiać we wtorek w Kijowie. Poruszymy wiele tematów z zakresu stosunków polsko-ukraińskich, ale w tej chwili najważniejsze jest wsparcie naszego sąsiada i obrona jego niepodległości i terytorialnej integralności. Właśnie w tym celu jadę do Kijowa - mówił premier w ostatni weekend w rozmowie z PAP. Z kolei we wpisie na Facebooku szef rządu zwracał uwagę, że po serii spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Zełenskim "nasi przyjaciele wiedzą, że mogą na nas liczyć i nie mają w Europie lepszego rzecznika swoich postulatów". Dodał też, że solidarność z Ukrainą i niezgoda na nielegalne, nie oparte na żadnych argumentach poza argumentami siły, działania Rosji to obowiązek wszystkich rządów, które kierują się wartościami europejskimi. "Wolność, solidarność i demokracja muszą zwyciężyć agresję i przemoc. Musimy po prostu stanąć po stronie napadanych, a nie napadających. To jest obowiązek Europy. Polski rząd będzie temu wierny" - podkreślił Morawiecki.

an/polsatnews.pl/PAP