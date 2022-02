Uchwalona przez Sejm 13 stycznia tego roku nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług czasowo obniża VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Ustawa, która weszła w życie we wtorek 1 lutego, jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0.

VAT spadł do zera na podstawowe produkty żywnościowe, takie jak mięso, ryby, nabiał, a także na nawozy i gaz. Ponadto do 5 proc. obniżono ten podatek na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki VAT od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.

- Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami tylko robi wszystko co jest w jego mocy, żeby ceny były niższe- powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji zwołanej na stacji Orlenu. Premier zauważył, że "o ile ceny paliwa we Francji, Danii i Niemczech rosną o 5-6 proc., to u nas spadły zgodnie z obietnicami".

Obajtek: najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej

Premier zaznaczył, że na jednym tankowaniu można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. - Jednocześnie dla mnie to jest ważny instrument walki o portfele Polaków, ale także walka z inflacją, bo cena paliwa przenosi się na koszty produktów i transportu i wierzę, że przez nasze działania zwalczymy "inflacyjną hydrę" - powiedział Morawiecki.

Po premierze głos zabrał prezes Orlenu Daniel Obajtek, który powiedział, że po tej obniżce średnia cena benzyny wynosi 5,19, a olej napędowy 5, 23 zł. - To są najniższe ceny w Unii Europejskiej. Sądzę, że nasza konkurencja również zaimplementuje te ceny - zakończył Obajtek.

Morawiecki poleci do Kijowa

O tej kwestii premier Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej, zorganizowanej na jednej z warszawskich stacji Orlen. Po jej zakończeniu premier poleci do Kijowa na zaproszenie ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala. Morawiecki spotka się nie tylko z szefem rządu, ale i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Głównym celem jego są rozmowy o trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem z Rosji, a także okazanie solidarności Polski z Ukrainą. W Kijowie szef polskiego rządu weźmie również udział w spotkaniu z przedstawicielami społeczności polskiej na Ukrainie oraz złoży kwiaty na mogile Legionistów 1920 roku.

O ile zmniejszy się VAT

Zgodnie z nowelą do zera spadł VAT na podstawowe produkty żywnościowe i napoje objęte dotychczas stawką 5 proc., czyli na mięso i ryby oraz przetwory z nich; produkty mleczarskie; warzywa i owoce i przetwory z nich; zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze; niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka podatku VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT spadł z 8 proc. do zera.

VAT na gaz spadł z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana została obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa, spowodowany zmianami, oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

