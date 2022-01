Soloch przypomniał w poniedziałek, że prezydent Andrzej Duda w ostatnich dniach rozmawiał w Wiśle z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prowadził również rozmowy m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem i przywódcami wiodących europejskich państw NATO.

- W międzyczasie odbył szereg spotkań z przedstawicielami rządu, ministrami, szefami służb, rozmawiał też bezpośrednio z panem premierem. W ostatni piątek mieliśmy Radę Bezpieczeństwa Narodowego, z której popłynął mocny ponadpartyjny przekaz wspólnego stanowiska, jakie elity polskie mają wobec sytuacji na Ukrainie - stwierdził szef BBN.

Jak dodał, podczas wszystkich rozmów prezydenta dyskutowana była kwestia pomocy Ukrainie. - Mówimy o wsparciu politycznym, ale też o pomocy materialnej, zarówno w wymiarze humanitarnym, ale też wojskowym - uściślił.

BBN: decyzja o przekazaniu amunicji zapadła w kontakcie z prezydentem RP

Soloch przekazał również, że Duda po konsultacjach z Zełenskim "wspierał ideę udzielenia również wsparcia wojskowego dla Ukrainy". - Na uwagę zasługuje bardzo bliska współpraca prezydenta z ministrem Błaszczakiem w tym względzie - zauważył szef BBN.

Potwierdził, iż "zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym, która ma służyć obronie, nie atakowi". - Tę decyzję finalizuje minister obrony. Ona zapadła w ścisłym kontakcie z panem prezydentem Andrzejem Dudą - przekazał Soloch.

Zapytany, kiedy i jakie mogłyby być wspomniane dostawy amunicji, odpowiedział, że "to jest uzależnione od strony ukraińskiej". - Oni otrzymali specyfikację i tutaj teraz aktywność leży po ich stronie. My jesteśmy gotowi to dostarczyć w każdej chwili - powiedział Soloch.

Z Polski może popłynąć także pomoc humanitarna

Dopytywany jak ilościowo będzie się przedstawiać pomoc wojskowa, odparł, że obecnie jest zadeklarowane "kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji". Podkreślił, że szczegóły w tej sprawie będzie przekazywać rząd, w szczególności Ministerstwo Obrony. - Oferta została dostarczona stronie ukraińskiej, czekamy na odpowiedź - uściślił szef BBN.

Solocha zapytano również, czy prezydent Zełenski także zabiegał o to w rozmowach z prezydentem Dudą. - Była o tym mowa, obaj prezydenci rozmawiali o każdym wymiarze pomocy Ukrainie, począwszy od tego wymiaru politycznego. To co Ukrainę najbardziej interesuje, to jednolite stanowisko państw Zachodu, NATO. Oczywiście później przekładające się na wymiar materialny, w postaci chociażby pomocy wojskowej - wyliczył.

Inny wymiar pomocy, jakiej może udzielić Polska, to pomoc humanitarna. Odniósł się też do doniesień ukraińskiej sekcji BBC. Podała ona, że w tym tygodniu może być ogłoszony nowy sojusz łączący Wielką Brytanię, Polskę i Ukrainę, a jego strony uzgadniają szczegóły umowy.

Szef BBN potwierdził, że zarówno z Ukrainą, jak i Wielką Brytanią, łączą nas dobre relacje. Wspomniał m.in. o współpracy wojskowej, jednak zastrzegł, że w kontekście informacji BBC nie może udzielać szerszych informacji.

