O 10,8 mln zł z rezerwy ogólnej wystąpił wojewoda podlaski na wypłaty rekompensat przedsiębiorcom za straty w działalności gospodarczej w związku ze stanem wyjątkowym - podał urząd wojewódzki. Stan ten obowiązywał przy granicy z Białorusią od 2 września do końca listopada 2021 r.

Urząd podsumował, że dotychczas wojewoda wydał 247 decyzji w sprawie złożonych wniosków o rekompensaty. Przyznał 226 takich świadczeń, wydał także 15 decyzji odmownych, bo np. wnioskodawcy nie spełniali kryteriów ustawy ws. rekompensaty. 6 spraw umorzono, bo wnioski zostały wycofane.

Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował, że łączna kwota przyznanych rekompensat to nieco ponad 9 mln zł, a wypłacono dotąd 7,5 mln zł.

"W 2021 r. zostały wypłacone wszystkie przyznane w tym okresie rekompensaty" - podał urząd. Było to 181 decyzji na kwotę ponad 7,5 mln zł.

Wojewoda wystąpił z wnioskiem do Kancelarii Premiera Rady Ministrów o uruchomienie rezerwy ogólnej budżetu państwa, która jest przeznaczona właśnie na rekompensaty i odszkodowania. Wnioskowana kwota to ponad 10,8 mln zł. Biuro prasowe wojewody poinformowało, że na razie środki te nie są jeszcze przyznane, co oznacza wstrzymanie wypłat świadczeń w 2022 r.

Są wydawane kolejne decyzje ws. przyznania rekompensat. "Pierwsza decyzja w tym roku została wydana 3 stycznia, zatem termin na wypłacenie rekompensaty jest jeszcze zachowany"- dodało biuro.

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Stan wyjątkowy, w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią, obowiązywał od 2 września do końca listopada 2021 r. Od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. obowiązują tam przepisy o czasowym zakazie przebywania, które nie dotyczą mieszkańców i miejscowych firm. Zakazem przebywania są objęte 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim.

Rekompensata w zw. ze stanem wyjątkowym przysługuje przedsiębiorcom i rolnikom prowadzącym usługi hotelarskie, gastronomiczne, organizatorom turystyki, firmom zajmującym się pilotowaniem wycieczek lub przewodnikom turystyki oraz firmom, które wypożyczają lub dzierżawią sprzęt turystyczny i rekreacyjny.

Rekompensata przysługuje w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej działalności na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a podstawą do wyliczeń są czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Czasowy zakaz przebywania

Od 31 grudnia urząd wojewódzki prowadzi także nabór wniosków o rekompensaty ws. strat w działalności gospodarczej w związku z czasowym zakazem przebywania. 1 grudnia wprowadzono w związku z tym zmiany w ustawie z 29 września 2021 r. o rekompensacie dla określonych podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym na określonym obszarze województw podlaskiego i lubelskiego.

Urząd informował, że o te rekompensaty mogą się ubiegać podmioty gospodarcze, które w okresie obowiązywania czasowego zakazu przebywania świadczyły usługi hotelarskie, przewodnicy turystyki, piloci wycieczek, podmioty prowadzące działalność gastronomiczną, organizatorzy turystyki lub podmioty nabywające powiązane usługi turystyczne, podmioty prowadzące wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego lub zajmujące się dzierżawą takiego sprzętu.

Rekompensata przysługuje w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech miesięcy - do wyboru przez wnioskodawcę - z okresu sześciu miesięcy poprzedzających wprowadzenie czasowe zakazu przebywania, czyli od czerwca do listopada.

