Zakaz ten obowiązuje od 1 grudnia. Wcześniej w tym rejonie od 2 września do końca listopada 2021 r. - w związku z kryzysem migracyjnym i sytuacją przygraniczną - obowiązywał stan wyjątkowy.

Czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze nadgranicznym został wprowadzony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 listopada 2021 r. i ma obowiązywać od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. - przypomniał urząd wojewódzki.

1 grudnia wprowadzono też w związku z tym zmiany w ustawie z 29 września 2021 r. o rekompensacie dla określonych podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym na określonym obszarze województw podlaskiego i lubelskiego. Zmiana ta zobowiązuje wojewodę do przyznania rekompensaty z tytułu czasowego zakazu przebywania, o którym mowa w ustawie o ochronie granicy państwowej.

Kto może ubiegać się o rekompensatę?

Urząd przypomniał, że o rekompensaty mogą się ubiegać podmioty gospodarcze, które w okresie obowiązywania czasowego zakazu przebywania świadczyły usługi hotelarskie, przewodnicy turystyki, piloci wycieczek, podmioty prowadzące działalność gastronomiczną, organizatorzy turystyki lub podmioty nabywające powiązane usługi turystyczne, podmioty prowadzące wypożyczalnie sprzętu turystycznego i rekreacyjnego lub zajmujące się dzierżawą takiego sprzętu.

"Roszczenie o rekompensatę z tytułu wprowadzenia czasowego zakazu przebywania przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu straty majątkowej, nie później niż z upływem trzech lat od dnia zniesienia czasowego zakazu przebywania" - zaznaczył urząd.

Rekompensata przysługuje w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech miesięcy - do wyboru przez wnioskodawcę - z okresu sześciu miesięcy poprzedzających wprowadzenie czasowe zakazu przebywania, czyli od czerwca do listopada. To - jak podał urząd - zmiana - gdyż w rekompensacie w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego podstawę stanowił przychód z czerwca, lipca i sierpnia 2021 r. Urząd nie podał na razie więcej szczegółów, będą one jeszcze udostępnione.

Pod koniec listopada Podlaski Urząd Wojewódzki podsumował, że do 24 listopada wojewoda wydał 76 decyzji o przyznaniu firmom rekompensat. Wysokość przyznanych środków wyniosła wtedy blisko trzy mln zł.

