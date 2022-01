Kilku pracowników Ordo Iuris zrezygnowało z członkostwa w organizacji. Jak tłumaczą, powodem takiej decyzji były różne wizje na działanie instytutu, a także konflikt z prezesem Jerzym Kwaśniewskim. Organizacja nie komentuje tej decyzji powołując się na "szacunek do prywatności byłego wiceprezesa". Tymoteusz Zych założył nowy think thank o nazwie "Logos".

Informacja o rozłamie w Ordo Iuris pojawiła się w czwartek 27 stycznia. W piątek z kolei Tymoteusz Zych, były wiceprzewodniczący organizacji, zabrał głos na konferencji prasowej.

- Była między nami różnica w modelu komunikowania się. Naszym zdaniem powinien on być w jak najmniejszym stopniu odwołujący się do języka antagonizującego, a w jak największym oparty na merytorycznych argumentach - tłumaczył Zych.

Jak dodał, w związku ze swoim odejściem z Ordo Iuris postanowił on powołać do życia nową organizację "Logos". Zych podkreślił przy tym, że nie wyklucza, by jego think tank współpracował w przyszłości z organizacją Jerzego Kwaśniewskiego.

Komunikat Ordo Iuris. Organizacja powołuje się na "prywatność byłego wiceprezesa"

Oprócz Tymoteusza Zycha na konferencji pojawiła się także Karolina Pawłowska. Kobieta zaznaczyła, że nie chce być kojarzona z niektórymi poglądami Ordo Iuris. - Nie chciałabym być postrzegana jako osoba, która w swoich działaniach pielęgnuje tzw. tradycyjny podział ról kobiet i mężczyzn. Mam konserwatywne poglądy, ale absolutnie nie neguję problemów, z którymi rzeczywiście musimy się dziś mierzyć - powiedziała.

Po rozłamie w Ordo Iuris organizacja wydała krótki komunikat. "Szanując prywatność byłego wiceprezesa, nie komentujemy przyczyn jego rezygnacji złożonej i przyjętej w październiku 2021 r. Dr Zych zakończył też swą misję w siedmiu innych podmiotach. Z nim odeszło dwóch pracowników i stażysta" - czytamy.

Nowy think tank zaprezentowany przez Zycha "stawia sobie cel podniesienie jakości debaty publicznej w Polsce i w Europie". Jego eksperci zaprezentowali kompleksowy "Raport o stanie państwa", który pokazuje wizję transformacji, jaka stoi przed naszym krajem. We współpracę z think tankiem zaangażowali się liderzy opinii z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier i Słowenii.

prz/PAP/Interia