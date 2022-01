Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r. Trafi ona do podpisu prezydenta. Zgodnie z prawem, Andrzej Duda nie może jednak zawetować tej ustawy. Wśród pomysłów senatorów było m.in. stworzenie rezerwy finansowej dla telefonów zaufania, stworzenie rezerwy celowej dla metody in vitro, jak i zaniechanie wypłat rekompensaty dla mediów państwowych.