W czasie konferencji w Pałacu Prezydenckim zaprezentowane zostaną wstępne wyniki spisu demograficznego. W programie kongresu zaplanowano także pogłębione analizy zmian, jakie zaszły w stanie i strukturze ludności Polski od 2012 roku.

ZOBACZ: GUS: skok cen mieszkań o 8,3 proc. w ciągu roku

Według statystyk GUS z ostatniego spisu powszechnego w Polsce mieszka 38 mln 179 tys. 800 osób. Zgodnie z wynikami spisu w kraju jest 48,5 proc. mężczyzn i 51,5 proc. kobiet. - W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9 proc. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9 proc.), a mężczyzn - o 144,4 tys. (tj. 0,8 proc.). W okresie międzyspisowym (10 lat) nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci - podają statystycy.

Prezes GUS dr Dominik Rozkrut poinformował, że duże zmiany obserwujemy w strukturze ludności według wieku. - Zmniejszył się udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, zaś zwiększył się w wieku poprodukcyjnym. W wieku przedprodukcyjnym to jest grupa wiekowa - to jest spadek z 18,7 proc. do 18,2 proc. Natomiast w wieku poprodukcyjnym mamy istotny wzrost z 16,9 proc. do 21,8 proc., tj. o prawie 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat - wynika z danych GUS.

GUS

"W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, czyli 0-17 lat – z 18,7 proc. w 2011 r. do 18,2 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym, czyli 18-59/64 lata w zależności od płci – z 64,4 proc. w 2011 r. do 60,0 proc. w 2021 r.".

Szef GUS podał, że "w grupie produkcyjnej spadek ludności ogółem w grupie mobilnej był większy, niż osób niemobilnych".

GUS: Liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln

Wstępne wyniki pokazują, że na 31 marca 2021 r. na terenie kraju usytuowanych było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w około 6,8 mln budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, tj. o 12,6 proc., a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3 proc.



Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1121,3 mln m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie 175 mln m2 (tj. o 18,5 proc.).

Szef GUS: w ciągu dwóch lat nastąpi opracowanie pogłębionych wyników

Szef GUS zapowiedział, że w okresie dwóch lat nastąpi opracowywanie pogłębionych wyników na poziomie regionalnym, powiatowym i gminnym, czy też w siatce kilometrowej.

GUS przygotował formularz, który można było wypełnić na dowolnym urządzeniu w kilku językach, w tym także dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.

Zwrócił uwagę, że metoda spisu była metodą mieszaną, a więc można było za pośrednictwem wywiadu telefonicznego, bezpośrednio, bądź samo spisać się wykorzystując nowoczesne technologie. - Wykorzystaliśmy 35 źródeł administracyjnych - dodał.

Zaznaczył, że przedmiot spisu był konsultowany od roku 2016 ze środowiskiem naukowym poprzez Naukową Radę Statystyczną, Komisję Metodologiczną, Komitety Naukowe PAN, czy Konferencje Naukowe. Przeprowadziliśmy dwa spisy próbne w 16 wybranych gminach.

Ile kosztowało przeprowadzenie spisu powszechnego?

Poinformował, że "koszt spisu powszechnego w ujęciu nominalnym, bez uwzględnienia inflacji - w 2002 roku wyniósł 500 mln zł, w roku 2011 - 395 mln zł, zaś w roku 2021 - 386 mln zł". - W perspektywie 20 lat mamy do czynienia z 25 proc. inflacją - powiedział szef GUS. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi koszty ostatniego spisku w Polsce były niemal 17 razy niższe, zaś w porównaniu z Wielką Brytanią i Grecji 3-4 niższe.

Dr Rozkrut powiedział, że "w aparat spisowy zaangażowanych było bezpośrednio 30 tys. osób". - To byli zarówno nasi pracownicy, jak i przyjęci do pracy rachmistrze (16 tys.) - dodał.

Duda: cieszę się, że udało się przeprowadzić narodowy spis powszechny

W prezentacji wyników wzięli udział m.in. prezydent i premier. - Cieszę się bardzo, że po 10 latach udało się przeprowadzić kolejny narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Spis ma niezwykle doniosłe znaczenie państwowe, przynosi niezwykle ważne dane statystyczne - podkreślił Duda na wstępie konferencji.

Wyraził nadzieje, że te dane będą obrazowały rzeczywisty stan naszego społeczeństwa poprzez "różne jego warstwy". - (To) bardzo ważne dane również, które będą pozwalały na określenie zmian jakości i poziomu życia w Polsce, bo to jest dla nas bardzo ważne - zaznaczył prezydent zwracając uwagę na obecność na konferencji m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów rządu.

ZOBACZ: CBOS: Andrzej Duda, Szymon Hołownia i Mateusz Morawiecki liderami rankingu zaufania

Prezydent dodał, że najbardziej zależy mu właśnie na tym, aby prowadzić taką działalność, której efektem będzie poprawa jakości życia w Polsce.

III Kongres Demograficzny organizowany jest z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej i odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

WIDEO: Prognoza pogody - 27 stycznia, poranek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/polsatnews.pl/PAP