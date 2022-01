Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej. "Witamy na pokładzie"

"Do Nowoczesnej został przyjęty Ryszard Petru. Jako ekspert będzie doradzał w sprawach gospodarczych. Witamy na pokładzie!" - napisał na Twitterze Adam Szłapka.

Ryszard Petru był założycielem i liderem Nowoczesnej. 31 maja 2015 r. odbył się w Warszawie kongres założycielski Stowarzyszenia NowoczesnaPL; 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w wyborach parlamentarnych 2015 r. zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Katarzyny Lubnauer; 11 maja 2018 r. opuścił partię.

"Wróciłem do Nowoczesnej. Ten ruch to wyraz mojego poparcia dla jedynego liberalnego i wolnorynkowego ugrupowania na polskiej scenie politycznej, ugrupowania które siedem lat sam temu tworzyłem" - napisał Petru.

"Mam zamiar wspierać Nowoczesną głosem doradczym i eksperckim. Prowadzę biznes i nie mam obecnie planów angażować się w stu procentach w politykę. Zamierzam wyłącznie skupić się na kwestiach gospodarczych. Nie chcę jednak stać z boku – będę wpierał opozycję merytorycznie, po to aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach" - dodał.

"Spustoszenie jakie czyni Polski Ład i inflacja w gospodarce to doskonałe podsumowanie 7 lat rządów obecnej ekipy. To również odpowiedni moment aby przypomnieć, że przed tym wszystkim przestrzegaliśmy. Że Polski nie stać na hojny program 500+ bez względu na dochody, że jak się więcej wydaje niż zarabia to skutkiem jest inflacja i wreszcie, że jak się zadłuża bez opamiętania, to zadłużenie spłacają wyższymi podatkami wszyscy pracujący" - wskazał.