Grupa MOCOS (Modeling Coronavirus Spread) to międzynarodowy interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujący się modelowaniem epidemii COVID-19. Naukowcy m.in. z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz eksperci z Nokia Wrocław, EY GDS Poland oraz MicroscopeIT opublikowali krótkoterminową prognozę pandemii do 21 lutego 2022 r.

Prognozy MOCOS. Kiedy liczby zakażeń zaczną maleć?

Z prognoz rozwoju pandemii wynika, że szczyt tej fali ma przypaść na drugi tydzień lutego. Wówczas ze średniej modelowań wynika, że 7-dniowa średnia liczba zakażeń wyniesie 121 tys. Liczba nowych przypadków ma zacząć spadać od 11 lutego.

Z kolei według średniej modelowań 7-dniowa średnia liczba zgonów osiągnie szczyt 14 lutego i wyniesie 628. Później ta liczba również ma spadać.

Opublikowaliśmy prognozę krótkoterminową pandemii do 21.02.2022. Model został dopasowany do historycznych danych z okresu 23.12.2021 - 23.01.2022.https://t.co/zkpdpv0sfc — MOCOS (MOdelling COronavirus Spread) (@mocos_covid) January 26, 2022



Jeśli chodzi o liczbę hospitalizacji, najwięcej - według średniej modelowań - ma przypaść na drugą połowę lutego. Naukowcy spodziewają się wówczas w szpitalach 26,8 tys. pacjentów z COVID-19.

Kiedy szczyt pandemii?

Tydzień temu minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej mówił, że eskalacja pandemii COVID-19 wpływa na przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia scenariusze.

- Najkorzystniejsze zakładają apogeum na poziomie 60 tys. zakażeń dziennie, najgorsze nawet 140 tys. Apogeum pandemii może nastąpić w połowie lutego lub na początku marca - powiedział minister.

Ministerstwo Zdrowia w czwartek podało, że badania potwierdziły kolejny najwyższy dobowy wynik w pandemii - 57 659 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 262 osoby z COVID-19.

