Von der Leyen: w Europie antysemityzm znów przybiera na sile i zagraża społecznościom żydowskim

Ceremonia została zorganizowana przez Europejski Kongres Żydów (EJC) przy współpracy z francuską prezydencją w Radzie UE i Radą Instytucji Żydowskich Francji (CRIF).

- Holokaust był katastrofą w dziejach Europy. Nie doszłoby do niej bez antysemityzmu, procesu głębokiego odczłowieczania osób narodowości żydowskiej. To dehumanizacja ludności żydowskiej prowadzona przez nazistowskie Niemcy utorowała drogę dla Shoah. Nie wolno nam o tym nigdy zapomnieć - oświadczyła von der Leyen.

- Dziś patrzymy również w przyszłość. Fundamentem dla budowy Europy po wojnie była obietnica pokoju. Tymczasem dziś w Europie antysemityzm znów przybiera na sile, zagrażając społecznościom żydowskim. Od początku pandemii w internecie i poza nim w zastraszającym tempie rozprzestrzeniają się antysemickie teorie spiskowe i dezinformacja. Przeciwnicy szczepień na COVID-19, którzy w czasie demonstracji w miastach europejskich posługują się symbolem gwiazdy Dawida, porównując obostrzenia pandemiczne z ludobójstwem, jakiego dopuścił się reżim nazistowski, trywializują doświadczenia ofiar Shoah. Zniekształcanie Holokaustu jest pożywką dla retoryki nienawiści. Każdy Europejczyk musi znać fakty i mieć wiedzę o Holokauście - dodała.

UE zamierza walczyć z antysemityzmem

Szefowa KE przypomniała, że 27 stycznia przypada 77. rocznica wyzwolenia przez wojska sowieckie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

- W tym dniu wspominamy wszystkich ocalałych z Zagłady oraz oddajemy hołd pamięci milionów żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci, a także wszystkich innych ofiar zamordowanych przez reżim nazistowski. (...) W tym roku przypada także 80. rocznica konferencji w Wannsee, spotkania członków nazistowskich władz Niemiec, na którym przypieczętowano tragiczny los europejskich Żydów. Podczas tego spotkania naziści zaplanowali systematyczną eksterminację Żydów w całej Europie - oświadczyła von der Leyen.

Przewodnicząca KE wskazała też, że instytucja na której czele stoi przedstawiła pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego.

- Strategia zawiera ponad 70 konkretnych działań mających na celu zwalczanie antysemityzmu w internecie, zapewnienie bezpieczeństwa społecznościom żydowskim, utworzenie sieci miejsc +w których wydarzył się Holokaust+ oraz dotarcie do społeczeństwa z refleksją na temat kultury pamięci o przeszłości w Europie. Głównym celem naszych działań jest zapewnienie, by Żydzi w całej Europie mogli żyć zgodnie ze swoimi tradycjami religijnymi i kulturowymi. Europa bowiem będzie mogła rozwijać się pomyślnie tylko wówczas, gdy jej żydowskie społeczności będą mieć bezpieczne warunki do rozwoju. Życie żydowskie jest nieodłącznym elementem zarówno historii, jak i przyszłości Europy - skonkludowała von der Leyen.

