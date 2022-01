Wielka Brytania. Od prawie roku nie było tylu zgonów na COVID-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby stwierdzono najwyższą od 11 miesięcy liczbę zgonów z powodu koronawirusa - 439 - ale ich łączna liczba z ostatnich siedmiu dni jest niższa niż była w siedmiu poprzednich, co sugeruje, że szczyt zgonów minął - podano we wtorek.

To drugi przypadek od końca lutego zeszłego roku, by w ciągu doby stwierdzono ponad 400 zgonów z powodu COVID-19. Poprzedni taki bilans odnotowano przed tygodniem, gdy było ich 438. Jednak wygląda na to, że liczba zgonów się ustabilizowała - w ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono ich łącznie 1844, czyli o 3,2 proc. mniej niż w poprzednich siedmiu dniach. To drugi dzień z rzędu, gdy siedmiodniowy bilans spada w porównaniu do poprzednich siedmiu dni, a jeszcze kilkanaście dni temu wzrosty mierzone tydzień do tygodnia wynosiły po kilkadziesiąt procent.

ZOBACZ: Rosja z powodu pandemii nie wpuści inspekcji wojskowej w ramach OBWE

Wygląda też, że minął już szczyt hospitalizacji w czasie obecnej fali pandemii. Według stanu z poniedziałku w szpitalach przebywało niespełna 17,2 tys. osób z COVID-19 - o 2,3 tys. mniej niż tydzień wcześniej i o prawie 2,8 tys. mniej niż dwa tygodnie wcześniej, gdy odnotowano najwyższą liczbę od połowy lutego 2021 r.

Ponad pół miliona przypadków COVID-19 w tydzień

Gorszą informacją jest natomiast to, że zatrzymał się też spadek liczby nowych zakażeń. Podczas minionej doby wykryto ich 94,3 tys., a w ostatnich siedmiu dniach 652,5 tys. To wciąż mniej niż było ich w poprzednich siedmiu dniach, ale już tylko o 3,2 proc., podczas gdy w zeszłym tygodniu spadki w stosunku do poprzednich siedmiu dni wynosiły po kilkanaście procent.

ZOBACZ: Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką chroniącą przed Omikronem

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 16,05 mln infekcji koronawirusem, z powodu których zmarło 154 356 osób.

Do tej pory podano prawie 137,5 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19, z czego 37 mln to dawki przypominające, co oznacza, że przyjęło je 64,3 proc. mieszkańców powyżej 12 lat.

WIDEO: Pracownicy dostali wielkie premie świąteczne. Właściciel uznał, że to oni są fundamentem firmy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP