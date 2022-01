Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami partii politycznych ws. dalszej walki z pandemią COVID-19 zaplanowano na wtorek na godz. 13 w KPRM. Szef rządu mówił, że wierzy, iż spotkanie pozwoli podjąć najlepsze możliwe decyzje dotyczące zdrowia i życia Polek i Polaków.

Według dotychczasowych deklaracji, przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych będą obecni na spotkaniu w kancelarii premiera.

Kto pojawi się na spotkaniu z premierem?

PiS na spotkaniu ma reprezentować szef klubu Ryszard Terlecki, szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos oraz rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska. Lewicę będą reprezentować wiceprzewodniczący klubu: Marcelina Zawisza, Katarzyna Ueberhan i Tomasz Trela; Koalicję Polską-PSL - szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskę 2050 przewodnicząca koła parlamentarnego Hanna Gill-Piątek, a Kukiz'15 - prawdopodobnie poseł Jarosław Sachajko. Udział we wtorkowym spotkaniu potwierdzili również politycy Konfederacji i Porozumienia Jarosława Gowina.

Skład delegacji KO miał być znany dopiero dziś. Cezary Tomczyk poinformował, że w delegacji znajdą się szef klubu KO Borys Budka i europoseł Bartosz Arłukowicz.

Tematy rozmów

- Premier Mateusz Morawiecki skieruje zaproszenia do szefów klubów i kół parlamentarnych oraz szefów największych partii politycznych w Sejmie na wspólne spotkanie w Kancelarii Premiera - powiedział w sobotę rozmowie z Interią bliski współpracownik szefa rządu.

Jak wyjaśnił, "na spotkaniu zostanie omówiona aktualna sytuacja epidemiczna oraz poruszone zostaną kwestie wdrażania dalszych rozwiązań prawnych i systemowych w celu walki z epidemią".

Wśród tematów rozmów mają być omawiane rozwiązania zawarte w tzw. ustawie Hoca, które pozwolą m.in. na weryfikację szczepień przez pracodawców.

Strategia walki z COVID-19

W opublikowanej w ubiegłym tygodniu przez MZ strategii walki z COVID-19, opracowanej na piątą falę pandemii zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby – to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych oraz zwiększenie dostępności testów na COVID-19.

Zgodnie ze strategią wdrażane mają być rozwiązania wzmacniające opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego. Aktualne – jak podkreślono w dokumencie – pozostają m.in. zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.