Mamy 40 876 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. To drugi dzień z rzędu z rekordem zakażeń od początku pandemii w Polsce. Poprzedni, piątkowy, wynosił 36 665 zakażeń. W sobotę resort zdrowia poinformował o śmierci kolejnych 193 osób, u których potwierdzono COVID-19. Tydzień wcześniej nowych zakażeń było 16 896, a zgonów 429.

"Dziś blisko 41 tys. nowych zakażeń przy 151 tys. wykonanych testów - w tym 100 tys. PCR" – wskazał na Twitterze szef MZ. "Zlecenia na testy rosły w każdym kolejnym dniu mijającego tygodnia - do tej pory zawsze poniedziałkowe zlecenia były największe w tygodniu. W przyszłym tygodniu z całą pewnością kolejne wzrosty" – zaznaczył.

Wszystkie nowe przypadki koronawirusa pochodzą z województw: mazowieckiego (7120), śląskiego (6442), małopolskiego (4001), dolnośląskiego (3644), wielkopolskiego (3152), pomorskiego (2857), łódzkiego (2387), podkarpackiego (2329), lubelskiego (1800), kujawsko-pomorskiego (1404), zachodniopomorskiego (1367), warmińsko-mazurskiego (1169), opolskiego (1000), podlaskiego (818), świętokrzyskiego (688), lubuskiego (495).

203 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 30 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 163 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 4 484 095/103 819 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach przebywa 13 504 pacjentów z COVID-19, w tym 1274 chorych podłączonych do respiratorów - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 084 łóżka i 2723 respiratory.

Resort zdrowia przekazał, że na kwarantannie przebywa 828 763 osób. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 834 813 zakażonych.

Rząd wprowadza zmiany w walce z pandemią

W piątek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz Adam Niedzielski informowali o zmianach w walce z pandemią. Wśród nowych rozwiązań są: darmowe testy na koronawirusa w aptekach bez skierowania, skrócenie kwarantanny z 10 do 7 dni, zwiększenie bazy łóżek covidowych oraz zalecenie pracy zdalnej.

Nie chcę spekulować, czy u nas będzie to 50 czy 100 tysięcy. Widziałem analizy i takie, i nawet sięgające 140 tysięcy dziennych zakażeń, ale będzie to na pewno bardzo dużo. Dlatego musimy się przygotować na to najlepiej jak potrafimy - oświadczył szef rządu.