Omikron w fazie endemii? Europejskie kraje łagodzą obostrzenia

Niektóre europejskie kraje i regiony łagodzą obostrzenia mimo wysokich wskaźników nowych zakażeń. Irlandia Północna jest jedyną częścią składową Zjednoczonego Królestwa, która wprowadziła obowiązek stosowania certyfikatów covidowych także w lokalach gastronomicznych.

Irlandia Północna znosi limity

Od środy zostanie on zniesiony, ale same certyfikaty nie będą zlikwidowane - nadal konieczne będą do wejścia do klubów nocnych oraz na imprezy masowe w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie nie ma miejsc siedzących, a widownia przekracza 500 osób. Również od środy 26 stycznia kluby nocne mogą wznowić działalność, a w pomieszczeniach zamkniętych można będzie organizować imprezy masowe bez miejsc siedzących.

Wcześniej, bo już od piątku zniesione zostanie ograniczenie wizyt domowych do członków trzech gospodarstw domowych, limit sześciu osób, które mogą siedzieć razem przy stolikach w pubach, barach i restauracjach, zaś w lokalach gastronomicznych przestanie obowiązywać wymóg, by obsługa odbywała się tylko przy stolikach. Również od piątku okres izolacji osób zakażonych koronawirusem zostanie skrócony z siedmiu do pięciu dni, podobnie jak to już jest w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa.

W Irlandii Północnej liczba nowych zakażeń koronawirusem spada najwolniej i w odróżnieniu od Anglii, Szkocji i Walii, z danych nie wynika jednoznacznie, że szczyt fali wywołanej przez wariant Omikron już minął. W ciągu ostatniej doby wykryto prawie 4,2 tys. infekcji - to dwa razy mniej niż na przełomie grudnia i stycznia, ale zarazem o tysiąc więcej niż przed tygodniem. Od początku pandemii w Irlandii Północnej wykryto 496 tys. zakażeń, z powodu których zmarło 3056 osób.

Holandia: obawy zbyt pesymistyczne

Obawy przed wariantem Omikron koronawirusa były zbyt pesymistyczne, powiedział w czwartek w holenderskim parlamencie szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM). Jaap van Dissel zaznaczył jednak, że wprowadzone przez rząd obostrzenia miały wymiar prewencyjny i były uzasadnione.

Obawy przed wariantem Omikron koronawirusa były zbyt pesymistyczne, powiedział w czwartek w holenderskim parlamencie szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM). Jaap van Dissel zaznaczył jednak, że wprowadzone przez rząd obostrzenia miały wymiar prewencyjny i były uzasadnione.

- Nasze założenia dotyczące m.in. hospitalizacji były przeszacowane – powiedział Van Dissel członkom niższej izby parlamentu (Tweede kamer). Posłowie opozycji krytykowali dyrektora, twierdząc, że strategia RIVM była błędna. - W tamtym czasie, przy tak wielu niewiadomych, nie mieliśmy innego wyjścia – przekonywał Van Dissel. Z badań RIVM wynika, że 95 proc. nowych infekcji SARS-CoV-2 jest wywoływanych Omikronem. Instytut poinformował także, że zmniejszyło się obłożenie szpitali z powodu epidemii Covid-19. W czwartek w szpitalach było leczonych 1124 chorych na Covid-19 (w środę - 1149), z których 290 na oddziałach intensywnej terapii (w środę - 303). Wzrosła natomiast liczba osób, u których zdiagnozowano infekcję. W czwartek przybyło 39 978 nowych zakażeń, czyli o 1716 więcej niż dzień wcześniej. Hiszpania: niektóre regiony łagodzą restrykcje Kilka wspólnot autonomicznych Hiszpanii, w tym m.in. Kantabria i Katalonia, pomimo wysokiego poziomu zakażeń koronawirusem łagodzi obowiązujące w tych regionach restrykcje przeciwepidemiczne. Cytowani w czwartek przez dziennik "El Pais" wirusolodzy i eksperci medyczni przestrzegają, że decyzje władz wspólnot mogą okazać się groźne dla bezpieczeństwa sanitarnego. Zaznaczają, że przez Hiszpanię w dalszym ciągu przechodzi szósta fala COVID-19.

Gazeta odnotowuje, że od dwóch dni widoczny jest spadek dwutygodniowej liczby infekcji przeliczanych na 100 tys. obywateli, co zachęca władze regionalne do luzowania obostrzeń. Obecnie ten wskaźnik wynosi wciąż ponad 3200, a ostatni raz zmniejszał się trzy miesiące temu. "El Pais" zaznacza, że po Kantabrii, na północy kraju, która zniosła właśnie obowiązek przedstawiania certyfikatów sanitarnych w wybranych miejscach publicznych, w piątek Katalonia zlikwiduje godzinę policyjną. Jak informuje dziennik, w gronie regionów, które pomimo szóstej fali mogą niebawem znieść część obostrzeń znajdują się też wspólnoty autonomiczne Madrytu, Estremadury oraz Kastylii i Leonu. "El Pais" zauważa, że w tych regionach - mimo wysokiej liczby zakażeń - nie zdecydowano się na zaostrzenie przepisów przeciwepidemicznych. Od kilku dni każdej doby w Hiszpanii wykrywanych jest ponad 100 tys. zakażeń koronawirusem. W sumie w tym kraju stwierdzono 8,67 mln infekcji i 91,4 tys. związanych z nimi zgonów. Szwecja: luzowanie obostrzeń, ograniczanie testów Szwedzkie władze złagodziły w czwartek zasady odbywania kwarantanny oraz ograniczyły powszechną dostępność testów na Covid-19. Ma to pomóc w umożliwieniu pracy przedstawicielom ważnych społecznie zawodów. Z wymogu izolacji całkowicie zwolniono osoby potrójnie zaszczepione, ozdrowieńców oraz pracowników m.in. energetyki oraz wodociągów. Dla pozostałych okres kwarantanny skrócono z siedmiu dni do pięciu. Z powodu przeciążenia laboratoriów ograniczono także dostępność testów PCR. Pierwszeństwo będą miały m.in. osoby chore, pracujące w służbie zdrowia, opiece oraz szkolnictwie. Media od kilku dni donosiły o zamkniętych szkołach z powodu choroby lub kwarantanny nauczycieli. Na zwolnieniach przebywa obecnie trzy tysiące policjantów. Od piątku przy wjeździe do Szwecji na granicy nie będzie już obowiązywać wymóg posiadania negatywnego testu dla osób posiadających certyfikat potwierdzający szczepienie na Covid-19. W Szwecji w ciągu ostatniej doby potwierdzono 41 374 przypadków Covid-19.

