Chiński prezydent Xi Jinping może mieć wpływ na plany Władimira Putina - pisze Bloomberg.

14 stycznia chińskie MSZ przypomniało, że wszystkie kraje są zmuszone przestrzegać rezolucji ONZ w sprawie rozejmu olimpijskiego, który w starożytności zaczynał się na siedem dni przed igrzyskami, a kończył siedem dni po zakończeniu rywalizacji. Biorąc pod uwagę również Igrzyska Paraolimpijskie rozejm miałby trwać od 28 stycznia do 20 marca tego roku.

Rosyjski prezydent Władimir Putin zapowiedział, że dołączy do Xi Jinpinga podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, która odbędzie się 4 lutego. Według analityków ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowałby chiński prezydent jest to, by Putin przyćmił wielki moment Chin, wywołując kryzys bezpieczeństwa w USA i Europie.

Putin "starym przyjacielem"

Na arenie światowej oba narody często się wspierały. Gdy przywódcy rozmawiali w połowie grudnia, Xi Jinping nazwał Władimira Putina "starym przyjacielem" - przypomina Bloomberg.

"Możliwe, że Xi poprosił Putina, aby nie dokonywał inwazji na Ukrainę podczas igrzysk" - twierdzi jeden z dyplomatów w Pekinie, który prosił o anonimowość. Ambasada Chin w Rosji w sobotę odrzuciła zaprzeczyła tym doniesieniom. Dodano, że Pekin opowiadał się za rozwiązaniem problemów w ramach porozumień pokojowych.

Putin wielokrotnie zaprzeczał, że obecnie zamierza zaatakować Ukrainę.

"Bardzo napięta sytuacja"

- Sytuacja na Ukrainie rzeczywiście jest bardzo napięta. Widzimy, że jest tam dostarczana broń, odbywają się liczne manewry, loty samolotów NATO i krajów zachodnich. Właśnie to prowadzi do napięcia - oświadczył w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując oświadczenie kanclerza Niemiec Olafa Scholza o możliwych sankcjach wobec gazociągu Nord Stream 2 w przypadku eskalowania przez Rosję sytuacji wokół Ukrainy.

Planowane spotkanie dyplomacji Rosji i USA ocenił jako "bardzo ważne", zaś opóźnienie uruchomienia Nord Stream 2 jako złe dla gospodarki. Podkreślił, że Rosja "bardzo ceni sobie relacje z Niemcami i ma nadzieję na ich dalszy rozwój".

an/msl/Bloomberg/PAP