W czwartek politycy Kukiz'15 Paweł Kukiz i Jarosław Sachajko spotkali się z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, z którym rozmawiali na temat kolejnych projektów ustaw, które w ramach umowy programowej z PiS mają wspólnie złożyć w Sejmie.

Pierwsza propozycja, która była omawiana z ministrem Kowalczykiem, dotyczyła izb rolniczych. - W tej chwili do wyborów do izb chodzi 1-2 procent rolników - powiedział Sachajko. - Samorząd, który powinien reprezentować rolników, który ma bardzo duże uprawnienia i pieniądze rolników, bo rolnicy płacą na izby, jest wybierany przez garstkę ludzi - podkreślił.

Wybory do izb rolniczych i związki zawodowe

- Chcemy, aby wybory do izb były przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą w trakcie wyborów prezydenckich - poinformował Sachajko. Dodał przy tym, że w propozycji izby miałyby większe kompetencje.

Ponadto projekt zmieniałby także funkcjonowanie związków zawodowych, które byłyby finansowane niezależnie od ministra rolnictwa. - W tej chwili każdy minister sobie "kupuje" związki, bo jak daje im pieniądze, jakieś prace zlecone, to znaczy, że je kupuje i one muszą się kłaniać przed ministrem, a nie przed rolnikami - mówi polityk Kukiz'15. - Chcemy, aby rolnicy sami decydowali przy płaceniu podatku rolnego, na jaki związek chcą przekazać 1 procent swojego podatku rolnego - dodał i wskazał, że związki, które mogłyby się ubiegać o dofinansowanie musiałyby działać przynajmniej 10 lat.

Czipowanie psów i rejestracja zwierząt

Drugą propozycją, o której politycy rozmawiali w resorcie, dotyczy rozwiązania problemu bezdomności zwierząt, głównie psów. - Trzeba wprowadzić odpowiedzialność właścicieli za zwierzę - mówił Sachajko. - Zwierzę musi być zaczipowane, żeby było wiadomo, czyje to zwierzę - dodał. Według niego ograniczy to sytuacje, że ktoś "kupuje psa, a po miesiącu, roku czy dwóch" dochodzi do wniosku, że "pies jest brzydki, trzeba się nim opiekować, wychodzić z nim czy zrobić z nim coś w czasie urlopu" i go porzuca.

Zgodnie z projektem, ma zostać utworzona baza danych zwierząt i wyszukiwarka po numerach czip. - Zwierzę będzie już przypisane - podkreślił.

Założenia mają dotyczyć także kwestii kastracji psów. - Jak zwierzę ma być zwierzęciem towarzyszącym, a nie hodowlanym, to powinno być ono wykastrowane - przekazał Sachajko. - Chcemy dać zachętę dla ludzi, żeby chcieli to zrobić - osoby, które wykastrują i zaczipują swoje zwierzę - będą zwolnione z podatku od zwierzęcia - dodał. W 2021 roku podatek od posiadania psa wynosił 135 zł za rok.

Polityk Kukiz'15 przekazał, że rozwiązania są już gotowe i będą złożone najpewniej w przyszłym tygodniu.