Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odwiedził w czwartek firmę zajmującą się budową kotłów grzewczych w Ksawerowie (woj. łódzkie).

Podczas rozmowy z właścicielem zakładu poruszony został temat rosnących cen gazu oraz konsekwencji Polskiego Ładu. Według Tuska są to tematy powracające w czasie każdej tego typu wizyty.

"To nie jest żadna pomoc"

- Utkwiło mi w pamięci to porównanie, które w każdym miejscu w Polsce robi dzisiaj druzgocące wrażenie. Pan Przemysław (właściciel zakładu -red.) pokazał mi dwa rachunki za ogrzewanie. W styczniu 2021 było to mniej więcej 2,7 tys. złotych. W styczniu tego roku to jest już prawie 9 tys. złotych. To porównanie mówi więcej niż wszystkie przemówienia i analizy - stwierdził polityk.

Według Tuska przedsiębiorcy zostali w trudnym momencie "opuszczeni przez władzę".

- Dla przedsiębiorców działania polegające na czasowym obniżeniu VAT-u, nie mają żadnego znaczenia. To nie jest żadna pomoc, żadna ochrona i muszą radzić sobie właściwie sami - powiedział lider PO.

- Przedsiębiorcy mają poczucie uzasadnionego strachu przed przyszłością, ale również maja poczucie, że zostali opuszczeni przez władze - dodał.

🔴 NA ŻYWO: Konferencja prasowa w Ksawerowie

"Polacy mają poczucie, że dostali w kość"

Tusk zwrócił uwagę, że rządzący niechętnie konfrontują swoje pomysły z obywatelami.

- Łatwo jest podjąć decyzję o takiej drastycznej podwyżce, łatwo później opowiadać o pomocy, a trudniej tym którzy to zgotowali Polakom, przyjechać do konkretnego miejsca i zapytać jak działają te wszystkie zmiany, podwyżki i tarcze - przekazał.

Według niego rosnące ceny gazu, Polski Ład oraz inflacja spowodują w najbliższych miesiącach wzrost cen produktów.

- Polacy niezależnie od poglądów polityczny, niezalenie od tego co myślą, na co dzień maja poczucie, że dostali mocno w kość i że władza zapomniała o nich w najtrudniejszym momencie - dodał.

Komisja śledcza ws. podsłuchów

Na konferencji prasowej Tusk był pytany również o szanse na powołanie w Sejmie komisji śledczej ds. inwigilacji polityków, m.in. przy użyciu Pegasusa i czy jest w tej sprawie porozumienie opozycji.

- Jest wniosek (KO) o powołanie komisji śledczej w sprawie Pegasusa w Sejmie. Okazało się, że jest możliwe, aby do tej idei dołączyli także posłanki i posłowie, którzy dzisiaj wspierają rząd PiS, ale w tej sprawie są gotowi taki wniosek poprzeć, a nawet zgłosić - powiedział lider PO.

Przypomniał, że Paweł Kukiz zgłosił pomysł, żeby zbadać dłuższy czas i kontroli poddać także czas, gdy on sam był premierem.

- Nie mam nic przeciwko temu, w związku z tym dałem zielone światło. Rozmawiałem długo z naszymi posłankami i posłami, z szefem klubu i dałem zielone światło. Proszę bardzo, nie mam żadnego problemu z tym, aby wspólnie podpisać się pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej, także z politykami tej przeciwnej strony - powiedział.

- Mogę powiedzieć już dzisiaj, to jest informacja, a nie przypuszczenie, że pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej, która miałaby badać działania władzy, jeśli chodzi używanie podsłuchów w latach 2005-07, czyli tzw. pierwszy PiS i w czasach gdy rządziła Platforma i PSL, i jeśli chodzi o kwestie Pegasusa. Z tego co wiem pod tym wnioskiem znajdą się podpisy nie tylko Platformy, ale także posła Kukiza i jego grupy, Lewicy, Polski 2050, Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego - poinformował.

Dodał, że nie wie, jak zachowa się PiS, który "wydaje się sparaliżowany strachem". - Być może staną przed sytuacją, że w tej sprawie nie będą mieli większości - powiedział.

dk/Polsatnews.pl