Kukiz o nowej formule Rady Medycznej: podoba mi się ten kierunek

Pomysł, by Rada Medyczna była złożona nie tylko z medyków, ale też z ludzi, którzy wiążą sprawy medyczne z gospodarką i sprawami społecznymi, to dobry kierunek - ocenił we wtorek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. "Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce" - zaznaczył.