Jak przekazała w piątek rzeczniczka łódzkich policjantów mł. insp. Joanna Kącka, rozbicie grupy to efekt współpracy polskich i niemieckich służb oraz Europolu.

Dzięki prowadzonemu przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi śledztwu, we wtorek doszło do zatrzymania na gorącym uczynku trzech osób w jednym z wynajmowanych mieszkań na osiedlu przy ul. Tymienieckiego w Łodzi. Zorganizowano w nim swego rodzaju centralę telefoniczną i z kilku stanowisk, w tym także z łazienki, wykonywano połączenia do wytypowanych ofiar na terenie Niemiec.

- Zatrzymane osoby, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, odpowiedzialne były za wykonywanie połączeń telefonicznych do seniorów z terenu Niemiec. Mówiąc w tym języku podawali się za kogoś z rodziny, kto zachorował na COVID-19 i jest w bardzo złym stanie. Wówczas do rozmowy wkraczał rzekomy lekarz, który potwierdzał tę sytuację wskazując na pilną potrzebę wdrożenia terapii ratującej życie. Informował także o konieczności poniesienia sporych nakładów finansowych – wyjaśniła działanie procederu mł. insp. Kącka.

Następnie podejrzani kontaktowali się z osobami przebywającymi na terenie Niemiec, które odbierały od ofiar pieniądze.

Niemcy zatrzymali osoby odbierające gotówkę

Rzeczniczka dodała, że w trakcie zatrzymania w Łodzi sprawcy kontaktowali się z 90-latkiem z Dolnej Saksonii. Wprowadzonemu w błąd seniorowi dwaj rozmówcy - domniemany profesor i lekarz - usiłowali wmówić, że jego syn cierpi z powodu zakażenia zagrażającym życiu wirusem i tylko lek ze Szwajcarii w cenie 27,5 tys. euro może go uratować. Niemal w tym samym czasie niemieccy policjanci z Konstancji zatrzymali na przejściu granicznym w Badenii-Wirtembergii dwie osoby odbierające wyłudzoną gotówkę.

Rzecznik łódzkiej prokuratury poinformował, że zorganizowana grupa przestępcza, która dokonywała oszustw na szkodę osób w podeszłym wieku, działała w Łodzi i na terenie Niemiec od października 2021 r.

ZOBACZ: CBA zatrzymało osiem osób. To były pracownik PIG i siedmiu przedsiębiorców

- W Łodzi zatrzymano 45-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 42 i 47 lat. Podczas przeszukania ujawniono kilka stanowisk komputerowych z aplikacjami zawierającymi dane osobowe i numery telefonów mieszkańców Niemiec. Ponadto, zabezpieczono kilkadziesiąt telefonów komórkowych, kart SIM oraz pieniądze w kwocie około 23 tys. zł i 2,8 tys. euro wraz z potwierdzeniami wpłaty, a także dużą ilość złota – powiedział.

Oszustwa na kwotę 300 tys. euro

Zatrzymanej obywatelce Niemiec oraz jej dwóm wspólnikom przedstawiono kilkanaście zarzutów związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i usiłowaniem dokonania kilkunastu oszustw na łączną kwotę 300 tys. euro. Grozi im do lat 12 więzienia.

- Przyjęto, że z działalności przestępczej podejrzani uczynili stałe źródło dochodu. Wszystko wskazuje na to, że zakres faktyczny działalności przestępczej był znacznie szerszy. Na wniosek prokuratora sąd aresztował ich na okres trzech miesięcy – dodał prok. Kopania.