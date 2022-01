Do zderzenia siedmiu samochodów, z których jeden - ciężarowy - odjechał, doszło na trasie S7 koło Świątnik w Świętokrzyskiem. - Były to cztery odrębne zdarzenia - powiedział polsatnews.pl mł. asp. Paweł Mara, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. W kolizjach nikt nie ucierpiał, ruch odbywa się w okolicy kolizji pasem awaryjnym, a utrudnienia mogą potrwać do g. 17.