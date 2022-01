Rejestrowane testy na koronawirusa w aptekach. Rząd planuje nowe rozwiązanie

Wkrótce zmiana w systemie testowania na koronawirusa. Test antygenowy będzie można wykonać w każdej aptece - zapowiedział minister zdrowia. Jutro poznamy szczegóły. - To dobry pomysł. Wykonanie testu przez farmaceutę daje gwarancję, że będzie on przeprowadzony prawidłowo, a uzyskany wynik zostanie zarejestrowany w systemie monitorującym sytuację epidemiologiczną - mówi Interii Katarzyna Gancarz z Naczelnej Izby Aptekarskiej. Izba uważa, że aptekarze poradzą sobie z nowym obowiązkiem.

Apteki zarejestrują wynik testu antygenowego

- Pracujemy nad tym, żeby dostępność testowania była możliwa w każdej aptece w Polsce. Tak, żeby każdy obywatel mógł wejść do apteki, przechodząc albo mając kiepskie samopoczucie, i wykonać test antygenowy - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wynik testu na obecność koronawirusa, który wykonamy w aptece zostanie odnotowany w bazie i zaraportowany, a osoba zakażona zostanie objęta nadzorem epidemicznym. W piątek Adam Niedzielski przedstawi szczegóły zmian, co potwierdziliśmy w resorcie zdrowia.

W ten sposób rząd chce uchwycić w statystyce testy, które Polacy wykonują na własną rękę. A jak pokazują dane, robią to coraz częściej.

Milion testów miesięcznie

Od listopada w aptekach gwałtownie wzrosła sprzedaż testów antygenowych. W grudniu co czwarty test był poza oficjalnym systemem, w styczniu może to być już co trzeci - podaje 300Gospodarka. W listopadzie aptekarze sprzedali ponad 270 tys. testów antygenowych.

Tymczasem w grudniu ta liczba wynosiła niemal milion sztuk. Tylko do 17 stycznia apteki sprzedały 647,8 tys. testów - wylicza serwis 300Gospodarka, powołując się na dane PEX PharmaSequence, badającej rynek aptek.

