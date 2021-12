W Rzymie, Mediolanie i w innych miastach we Włoszech trwa szturm na apteki, w których wykonywane są testy na koronawirusa. Do osób badających się, by otrzymać przepustkę sanitarną, wymaganą w miejscu pracy, dołączyli ci, którzy chcą zrobić test przed rodzinnymi spotkaniami w Święta.